Le pagelle della Roma - Magie di Under e Pastore. Schick ancora a secco

Olsen 6 - Praticamente mai impegnato. Gara da spettatore per il portiere giallorosso.

Santon 6,5 - Debutto da titolare per l'ex Inter, che disputa sicuramente una buona partita. Suo l'assist per il colpo di tacco di Pastore.

Manolas 6 - Praticamente mai impegnato, Di Francesco lo lascia a riposare negli spogliatoi dopo il primo tempo. (Dal 45' Marcano 6 - Entra bene in partita, non corre particolari rischi.

Fazio 6 - Il Frosinone non crea praticamente niente davanti, merito anche dei centrali della Roma.

Kolarov 6,5Spinge sulla sua fascia come un treno, sforna tanti cross anche se a volte manca un pizzico di precisione. Dalla sua parte però il Frosinone soffre costantemente. Nel finale trova anche il gol su assist al bacio del giovane Luca Pellegrini.

De Rossi 6,5 - Normale amministrazione in mezzo il campo per il capitano della Roma. Meritata standing ovation per festeggiare le sue 600 presenze con la maglia giallorossa.(Dall'82' Luca Pellegrini 6,5 - Il momento del suo debutto sembrava non arrivare più, complice anche il pallone che non ne voleva sapere di uscire. Gli bastano pero una manciata di minuti per servire un assist al bacio per Kolarov.)

Nzonzi 6 - Ci mette il fisico e questo basta. Fa buona guarda alla difesa con la complicità di De Rossi.

Ünder 7,5 - Ci mette poco più di un minuto a prendersi la scena. Tunnel, accelerazione e botta dal limite che non lascia scampo a Sportiello. Sfrutta anche l'errore di Capuano e serve l'assist perfetto per il 3-0 firmato El Shaarawy.

Pastore 7 - Parte in sordina, spreca una ghiotta occasione calciando di prima intenzione dall'altezza del dischetto. Poi una magie delle sue, un altro colpo di tacco: stessa porta, stessa magia. Dopo il gol prende coraggio e gioca a tutto campo. (Dal 67' Zaniolo 6 - Personalità, questa la parola che descrive benissimo il debutto in A per il talentino giallorosso. Prova la conclusione, dialoga bene con i compagni. Un bel segnale per il futuro.)

El Shaarawy 7 - C'è gloria anche per il Faraone. Prima in versione assist-man, con Schick e Pastore che sprecando gli inviti allettanti della punta giallorossa. Poi il gol, facile, che di fatto chiude la gara dopo appena 35 minuti.

Schick 5,5 - Forse l'unica nota negativa dell'attacco della Roma. Sprecone ma anche un po' sfortunato il ceco. Prima calcia in maniera troppo timida e regala il pallone a Sportiello, poi ci mette la potenza ma viene fermato dalla traversa. Nella ripresa, sul punteggio di 3-0, la squadra lavora per servirlo, ma il gol continua a non arrivare. L'impegno c'è, il talento anche, ma deve trovare la giusta cattiveria in area di rigore.