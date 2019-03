Le pagelle della Roma - Manolas e Dzeko, errori capitali. Bene De Rossi

Risultato finale: Porto 2, Roma 1.

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

© foto di Federico Gaetano

Olsen 6,5 - Torna "San Olsen" per una sera: ne toglie almeno un paio destinate al fondo della rete, non può assolutamente nulla sui tre gol subiti.

Marcano 4 - A disagio sin da subito da centrale di sinistra nello schieramento a tre, si dimentica di Marega in occasione del bis lusitano. Dal 76' Cristante 6,5 - Entra bene in gara, ridando al centrocampo le geometrie perse con l'uscita di De Rossi.

Manolas 5 - La difesa a tre, che lo aveva esaltato contro il Barça, stasera lo destabilizza: approccio alla gara morbido, erroraccio incomprensibile dopo venticinque minuti di gioco.

Jesus 6 - Bene nella copertura della profondità, non altrettanto quando c'è da da marcare in area piccola. E' l'unico a non patire

Karsdorp 6 - Buon apporto nella prima mezz'ora di gara, in cui si nota anche per qualche sovrapposizione interessante. Poi cala progressivamente. Dal 56' Florenzi 5 - Con il suo ingresso la Roma ritrova i giusti automatismi, con la difesa a quattro. Poco in evidenza però in fase di costruzione e ingenuo in occasione del rigore decisivo.

Nzonzi 6 - Il centrocampo a quattro richiede un dinamismo e un passo che il francese semplicemente non ha, per non parlare della capacità di portar palla. L'impegno però non manca.

De Rossi 7 - Da schermo davanti alla difesa è una certezza, non a caso tutti i pericoli costruiti dal Porto arrivano dalle corsie laterali. Rigore magistrale, poi il quanto mai infausto infortunio. Dal 46' Pellegrini 5,5 - Prova a fare il De Rossi ma gli viene una copia abbastanza brutta. Anche avanzato non incide, giocando sottoritmo rispetto all'andamento della gara. Dal 95' Schick 6 - Gioca per la squadra ma difetta in personalità: ha un paio di buone occasioni per andare al tiro, ma preferisce lo scarico.

Kolarov 5 - Serataccia anche per il serbo, che forse avrebbe bisogno della stessa medicina riservata ad El Shaarawy e Florenzi stasera.

Zaniolo 6 - Tanta buona volontà anche da parte del classe 1999, ma pochi sprazzi di un talento immenso mostrato per intero non più tardi di tre settimane fa.

Dzeko 5 - Gara di grande sacrificio ma di scarso pericolo. Evitabilissima la sceneggiata con Pepe che gli costa un giallo. Nel secondo tempo supplementare si "pappa" una occasione che ha del clamoroso.

Perotti 6,5 - La giocata che "salva" il primo tempo della Roma è sua: in uno dei pochissimi palloni toccati, si accentra e viene steso da Militao. Un guizzo da vero Monito.