Le pagelle della Roma - Milanese nota positiva. Diawara e Fazio tradiscono Fonseca

Boer 6: Non l’esordio dei sogni per il giovane portiere. Non ha colpe specifiche sui gol. Per il resto si disimpegna bene anche nelle uscite.

Kumbulla 5,5: I giallorossi subiscono due reti nel primo tempo da una squadra che era ferma a zero in cinque gare. Prova rivedibile di tutto il pacchetto arretrato. Esce per risparmiare energie in vista del campionato. Dal 45° Smalling 6: Metà tempo per mettere benzina nelle gambe in vista delle prossime gare.

Fazio 4,5: Non gioca una partita molto attenta in generale, lasciando qualche buco di troppo quando il CSKA verticalizza. Nella ripresa macchia ulteriormente la gara regalando il pallone a Sowe per il 3-1.

Juan Jesus 5,5: Protagonista anche lui nella serata no della difesa giallorossa che riesce nell’impresa di subire tre gol da una squadra che ne aveva segnati zero in cinque gare.

Bruno Peres 5,5: Prova qualche affondo interessante, ma va troppo a corrente alternata e manca di continuità. Dall’80° Tripi SV: Esordio in giallorosso per il giovane, che prende subito un giallo.

Milanese 6,5: Una delle poche note positive non solo per il gol. Il giovane centrocampista ha personalità, grinta e buoni numeri risultando il più positivo dei suoi.Dal 61° Villar 5,5: Entra con la gara ormai compromessa e non riesce ad accendere la luce.

Diawara 5: Fino all’errore la prestazione era stata piuttosto incolore. La macchia regalando il pallone che diventa il 2-1 dei bulgari e mette in salita la sfida. Prova a scrollarsi di dosso la delusione con qualche azione personale.

Bamba 5,5: Paga l’emozione e forse anche la posizione non ideale. Spesso fuori dal gioco e poco servito, mostra qualche lacuna nella fase difensiva lasciando spesso campo agli avversari. Dal 61° Karsdorp 5,5: Anche lui entra a gara compromessa e non riesce a dare la scossa.

Carles Perez 5:Si muove molto sul fronte d’attacco, cerca il dialogo con i compagni di reparto iberici, ma non punge. E in certi frangenti appare un po' egoista.

Pedro 6: Festeggia, si fa per dire, le 100 presenze europee cercando di trascinare i compagni con le sue giocate, ma non è molto assistito dai compagni e trova una difesa che riesce ad arginarlo seppur con qualche grattacapo.

Mayoral 5,5: Bello il controllo per l’assist a Milanese che rimette in parità la gara. Poi ha le occasioni migliori per raddoppiare, ma non appare sufficientemente lucido facendosi chiudere dagli avversari.

Fonseca 5,5: Chiude un ottimo girone di Europa League con una sconfitta contro l’ultima. Coraggioso nello schierare tanti giovani viene tradito da un paio di elementi fra i più esperti come Diawara e Fazio.