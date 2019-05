Le pagelle della Roma - Mirante salva i suoi, Manolas e Schick da incubo

© foto di Federico Gaetano

GENOA-ROMA 1-1 (90' Romero; 82' El Shaarawy)

Mirante 7 - Alla fine, diventa un gigante anche lui. Meno sollecitato di Radu nel corso della partita, chiude la porta a Sanabria dal dischetto (rigore che comunque aveva causato) in extremis.

Florenzi 6,5 - Esce dolorante e anche preoccupato: alla prossima c'è la Juve. Oggi è uno dei migliori in giallorosso, sempre pronto a proporsi sulla fascia. (Dall'89' Karsdorp s.v.).

Manolas 4,5 - Un incubo. Parte male e finisce peggio. Lascia liberi gli avanti avversari, infila anche qualche buco in una prestazione assolutamente da dimenticare.

Fazio 6 - Soltanto Radu gli nega il gol. Prova a mettere qualche pezza agli strafalcioni del compagno.

Kolarov 5,5 - Qualche disattenzione in fase difensiva, alcune belle aperture quando si tratta di lanciare i compagni.

Cristante 5,5 - Il campo di Marassi non aiuta, i rispettivi centrocampi sono zone fertili per qualche errore di troppo. Cade anche lui.

Nzonzi 5 - Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Stessa prestazione da chi l'ha visto?. Coinvolto, con responsabilità minori di altri, nel gol di Romero.

Zaniolo 5 - Nessuno gli butti la croce addosso, ma oggi pare involuto, anche in maniera piuttosto evidente. Mai al centro della lotta, non riesce a rendersi pericoloso. (Dal 71' Kluivert 5,5 - Anonimo come al solito, altra costante nella stagione giallorossa).

Pellegrini 5,5 - Si propone, ma è davvero troppo impreciso. Ha sul destro una delle migliori occasioni giallorosse del primo tempo e non trova la porta, stessa musica anche col sinistro dalla distanza nella ripresa. (Dal 66' Schick 4,5 - Ranieri lo butta dentro per dare una mano in attacco, lui conclude facendo un disastro in difesa. Perde Romero sul gol subito).

El Shaarawy 7 - Quando sta per uscire, tira fuori il coniglio dal cilindro. Un gran gol, con il piede "sbagliato", per provare a lanciare la Roma oltre sé stessa.

Dzeko 6,5 - Tocchi, tacchi, sponde, anche l'assist per il gol di El Shaarawy. Non segna, ma fa giocare i compagni. Che lo seguono davvero poco.