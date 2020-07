Le pagelle della Roma - Mkhitaryan il migliore. Dzeko uno degli ultimi a mollare

Napoli-Roma

Le pagelle della Roma

Pau Lopez 6,5 - Bravo due volte nei primi 15', prima su Fabian e poi su Zielinski. Non può niente né sul tiro ravvicinato di Callejon né sul gioiello di Insigne.

Ibanez 5 - Si fa anticipare nettamente da Callejon in occasione del primo vantaggio del Napoli. Non una serata positiva per il difensore, che può e deve fare di più.

Mancini 6 - Nessun errore di rilievo e gara tutto sommato ordinata per l'ex Atalantino. Poche sbavature, prestazione sufficiente.

Smalling 6 - La sua partita dura solo mezz'ora, poi è costretto a uscire per infortunio. (Dal 30' Fazio 5,5 - La rete decisiva di Insigne arriva da una sua corta respinta. Per il resto la sua prestazione è stata abbastanza ordinata).

Zappacosta 5,5 - Poca spinta e alcune difficoltà in fase difensiva. Non sarà certo una partita da ricordare per l'ex Torino.

Pellegrini 5,5 - Sfiora il gol nel primo tempo, poi poco altro. La squadra è in difficoltà e lui non fa niente per emergere. Non è certo in uno dei suoi momenti migliori. (Dal 76' Cristante SV).

Veretout 6 - Meglio del suo compagno di reparto. A centrocampo mette qualità e quantità, anche se non sono servite a evitare la sconfitta.

Spinazzola 6,5 - Nel primo tempo è uno dei migliori, soprattutto quando prova a farsi vedere in attacco. È una delle note positive della serata della Roma.

Mkhitaryan 7 - Altra prestazione di livello per l'armeno che oltre al gol del momentaneo 1-1 è riuscito a mettere più volte in difficoltà la difesa del Napoli. Fonseca deve aggrapparsi a lui, per non rischiare di perdere il treno per l'Europa.

Dzeko 6 - Si batte contro Koulibaly, Manolas e Maksimovic ma non riesce a rendersi pericoloso se non con un colpo di testa nel finale. È lui il leader dei giallorossi e non è certo il primo a mollare.

Kluivert 5,5 - Bravissimo a creare lo spazio per Mkhitaryan in occasione del gol del pareggio. Poi poco altro. (Dal 66' Zaniolo 6 - Il suo rientro in campo è la notizia migliore per la Roma. Non incide, ma c'era da aspettarselo. Oggi il primo vero passo per il recupero completo).

Fonseca 5,5 - Prova la difesa a tre ma i risultati non sono quelli sperati. La stagione è sempre più complicata, serve un cambio di marcia.