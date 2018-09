Le pagelle della Roma - Non si salva nessuno. Difesa (e non solo) da 4

Risultato finale: Bologna-Roma 2-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Olsen 6 - Il Bologna non si fa vedere spesso dalle sue parti, ma quando lo fa lo trafigge con relativa facilità. E non per colpa sua.

Florenzi 5.5 - Come gli altri commette errori evidenti, ma è l'ultimo ad arrendersi. Anche sul risultato di 2-0 prova a riportare la Roma in carreggiata. Senza riuscirci.

Manolas 4 - Non riesce in alcun modo a guidare la difesa. Esce malissimo sul secondo gol del Bologna: va in marcatura su Falcinelli e permette a Santander di trovarsi tutto solo dinanzi a Olsen.

Fazio 5 - Il difensore argentino è il paradosso di una Roma che non c'è: nel primo tempo, infatti, è il difensore centrale ex Tottenham il calciatore più pericoloso. Anche lui male in fase difensiva: sul gol di Santander è in netto ritardo. Dal 64esimo Kolarov 6 - Positivo il suo impatto col match, grazie al suo ingresso la Roma inizia a macinare metri sulla corsia sinistra.

Marcano 4 - Esperimento fallito. In marcature compie disastri e dalla sua corsia nasce il gol di Mattiello che cambia il corso del match.

Cristante 4.5 - E' uno dei grandi punti interrogativi di questa Roma di inizio stagione. Trotterella in una linea mediana che non riesce in alcun modo a costruire gioco: nella ripresa, dopo l'ammonizione del primo tempo, rischia il secondo giallo e Di Francesco lo richiama frettolosamente in panchina. Dal 54esimo Pastore 5 - Un fantasma. Non riesce a tenere a galla una Roma che al momento del suo ingresso sta già naufragando.

De Rossi 5 - E' il leader di una Roma che non c'è, nella testa e nelle gambe.

Pellegrini 4.5 - Troppo discontinuo in fase di possesso palla. Peggio quando ad attaccare è il Bologna: il suo apporto in fase difensiva è nullo.

Kluiverti 4.5 - Qualche spunto a inizio match, poi si scioglie come neve al sole. E' ancora un corpo estraneo alla squadra. Dal 60' Under 5 - Ingresso ininfluente per lo svolgimento della partita.

Dzeko 5 - Per nulla aiutato dal resto della squadra, il bomber bosniaco è preda facile per i centrali di difesa del Bologna. Qualche spunto nel finale, ma è troppo tardi.

Perotti 5 - In fase offensiva non si vede praticamente mai fino a risultato ormai compromesso. Viene sovrastato dalla maggiore freschezza fisica di Mattiello.