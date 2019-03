Le pagelle della Roma - Olandesi da incubo, Zaniolo cambia i giallorossi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

SPAL-ROMA 2-1 (22' Fares, 60' Petagna; 54' Perotti)

Olsen 6 - Intuisce ma non respinge il rigore di Petagna: sta diventando una costante, ma non è comunque colpa sua. Incolpevole su Fares.

Karsdorp 4,5 - Perde Fares, nell'ambito di una linea arretrata rivedibile. La (poca) spinta non pareggia le difficoltà in fase difensiva. (Dall'80' Santon s.v. -).

Marcano 5 - Fa fatica, come quasi sempre. Niente di tremendo, ma non molto di positivo.

Fazio 5,5 - Il comandante deve ancora smaltire le scorie del derby e si vede.

Juan Jesus 5 - Male come tutta la difesa, non è un terzino di spinta ma appoggia davvero troppo poco la manovra.

Kluivert 4 - Non si vede davvero mai. Sei passaggi di cui tre sbagliati. Tre cross e nessuno a bersaglio. Un dribbling: la bocciatura è nei numeri. E infatti Ranieri lo cambia subito. Evanescente. (Dal 46' Zaniolo 7 - Entra e cambia la Roma. Impressionante la potenza muscolare nei primi passi, impensabile fare a meno di uno così).

Nzonzi 5 - Come un pesce fuor d'acqua, ancora una volta.

Cristante 5,5 - Si sbatte, ci prova, si fa vedere anche in zona tiro. Come per il francese, il 4-4-2 non è proprio il suo ambiente ideale, ma ci mette un po' di verve e di voglia.

El Shaarawy 5 - Come Kluivert, anche lui esce a inizio ripresa. Rispetto all'olandese, ha l'attenuante di averci almeno provato. Mai cercato dai compagni. (Dal 46' Perotti 6 - Segna il rigore, poi si vede poco. Però l'impatto è più che positivo).

Dzeko 6 - Conquista il rigore e se non fosse per Viviano troverebbe anche il gol del 2-2. Molto nervoso, mette in campo quegli attributi e quella forza fisica che a questa Roma servono così disperatamente.

Schick 5 - Il gran mistero rimane. Con Dzeko non ha mai trovato alcun feeling e non lo trova neanche oggi. Tanti errori, poca incisività. Il punto interrogativo pare destinato a diventare un punto e basta. Sbaglia quasi tutto.