Le pagelle della Roma - Olsen para tutto. El Shaarawy cambia la gara

Risultato finale Roma-Bologna 2-1 (55' Kolarov, 73' Fazio, 85'Sansone)

Olsen 7 - Il migliore della Roma. Protagonista assoluto in almeno 4 occasioni, tiene a galla i suoi e dopo il vantaggio blinda il risultato. Non può niente sul gol di Sansone.

Florenzi 6 - Sansone non si dimostra un cliente facile, anche se nel primo tempo il 10 rossoblù crea poco. In fase offensiva si vede meno del solito anche se crea qualche buon fraseggio con Zaniolo. (Dall'83esimo Santon sv).

Manolas 6,5 - In fase difensiva è praticamente perfetto, andando a chiudere spesso e volentieri sull'ultimo tocco avversario. Usa bene reattività e forza fisica e alla fine se il Bologna non trova il pareggio è anche merito suo.

Fazio 6,5 - Prestazione normale dal punto di vista difensivo impreziosita dal bel gol con cui ha portato i suoi avanti di due reti. Utile di testa sugli assalti finali dei rossoblù.

Kolarov 6,5 - Non la sua miglior prestazione, ma la rete che sblocca la gara su calcio di rigore ha un peso specifico enorme nel successo giallorosso su un indomito Bologna.

Cristante 5,5 - Schierato nei tre di centrocampo, fatica a trovare posizione e misure nel corso del primo tempo, anche per colpa dell'intensità con cui gioca il Bologna. Di Francesco lo toglie a inizio ripresa. (Dal 46esimo El Shaarawy 6,5 - Il suo ingresso, di fatto, cambia la gara, non solo per merito del rigore conquistato dopo un bel triangolo acrobatico con Dzeko).

Nzonzi 6 - I suoi muscoli e la sua fisicità serve tantissimo nel centrocampo giallorosso. Spesso si vede poco per via di un lavoro oscuro, ma se la Roma regge (soprattutto nel primo tempo) è anche merito suo.

Pellegrini 5,5 - Inizia anche lui nei tre di centrocampo, poi nella ripresa gioca a due con Nzonzi al fianco. Perde qualche pallone di troppo nell'arco dei 90 minuti.

Zaniolo 6 - Gara poco brillante, ma comunque riesce ad aiutare la squadra con fisicità e qualità nella gestione del pallone. Nel primo tempo è pericoloso con i suoi inserimenti, cala un po' alla lunga.

Dzeko 5,5 - Serata in cui si vede pochissimo davanti alla porta avversaria. Si preoccupa più di lavorare per i compagni con sponde e tanta corsa, perdendo inevitabilmente qualcosa dal punto di vista della lucidità.

Kluivert 5,5 - Solite accelerazioni fulminanti, ma poca concretezza. Rischia grosso a metà del primo tempo quando perde un brutto pallone al limite dell'area avversaria e lancia il contropiede del Bologna. (Dal 67esimo De Rossi 6,5 - Il suo ingresso cambia la Roma dal punto di vista dell'atteggiamento. Svetta sulla testa di Santander e fornisce l'assist a Fazio in occasione del raddoppio).