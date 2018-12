Le pagelle della Roma - Olsen vince il duello con CR7. Dov'è Schick?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Juventus-Roma 1-0, 35' Mandzukic

Olsen 7 - Riscatta le amnesie accusate contro il Genoa, intercettando due conclusioni di Alex Sandro in avvio. Può fare poco sul colpo di testa ravvicinato di Mandzukic, nella ripresa ingaggia un duello con CR7 negandogli più volte il gol.

Santon 5 - Chiude bene gli spazi in avvio, fino al vantaggio bianconero. Forse si aspetta l'uscita di Olsen nell'occasione, ma viene sovrastato fisicamente da Mandzukic.

Manolas 6 - Sventa una minaccia in avvio, con Ronaldo pronto a segnare. Diventa capitano dopo l'uscita di Florenzi, è anche merito suo se la Juve non dilaga.

Fazio 5,5 - Ha segnato contro il Genoa, ci riprova di testa contro la Juve senza entrare nel tabellino dei marcatori. Perde il duello con Ronaldo, graziato dal VAR nel finale quando l'arbitro non convalida la rete di Douglas Costa.

Kolarov 6 - Deve fronteggiare Mandzukic, non sempre ci riesce. Aiuta i due centrali, nella ripresa conquista metri spingendosi sulla sua corsia.

Cristante 6 - Da rivedere nella prima frazione, meglio nella ripresa. Nel finale ci prova di testa, ma il suo tentativo è debole e facile preda di Szczesny.

Nzonzi 6 - Non demerita in mezzo al campo, ingaggia qualche duello col connazionale Matuidi. Sostituito per fare spazio a un attaccante. (Dal 79' Dzeko sv - Torna dopo l'infortunio, ha pochi minuti a disposizione per incidere).

Under 5 - E' chiamato a dare brio sulla sua corsia, ma viene puntualmente disinnescato dall'attenta difesa bianconera. (Dal 71' Perotti 6 - Dà freschezza al gioco offensivo giallorosso nel finale).

Zaniolo 5,5 - Non riesce a brillare come in altre occasioni, prova a innescare i compagni ma spesso predica nel deserto.

Florenzi 5,5 - Gioca nei tre elementi dietro l'unica punta. Non un ruolo inedito per lui, che lo ha recentemente interpretato contro l'Inter. Stasera non a meglio, evidentemente, visto che Di Francesco lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46' Kluivert 5 - Entra per dare maggiore vivacità sulla sinistra, ma si vede poco).

Schick 5 - Isolato in avvio, frenetico quando ha il pallone tra i piedi. Ancora una prestazione da rivedere per l'ex Sampdoria.