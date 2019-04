Le pagelle della Roma - Pastore sontuoso, Kluivert da Ajax

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ROMA-CAGLIARI

Mirante 6,5 - Non ha grosso lavoro nel primo tempo, eccezion fatta per una girata di Pavoletti, alzata in angolo.

Florenzi 7 - Scorribande sulla destra, in compartecipazione con un Kluivert molto ispirato. Non fatica nei recuperi, rientro importante in vista del finale.

Manolas 6 - Entra nel primo gol come comparsa, di testa le prende quasi tutte.

Fazio 7 - Difensivamente non deve sudare più di tanto nella prima frazione, trovando il gol al primo pallone toccato. Zuccata che dà un grosso vantaggio alla Roma.

Kolarov 7 - Straordinaria la sventagliata per Kluivert sul primo gol, alle volte spinge sulla sinistra. Conclude la sua partita con il gol del 3-0, a rimorchio.

Nzonzi 6,5 - Spezza il gioco del Cagliari, lavoro oscuro per poi far ripartire la manovra.

Pellegrini 6,5 - A centrocampo può essere schierato ovunque, stavolta fa il mediano di quantità. Andando vicino al gol con un sinistro dopo la traversa di Pastore.

Kluivert 7 - Accelerazione stupenda sul secondo gol, mandando al bar Luca Pellegrini e poi centrando per Pastore. Sulla sua fascia è il padrone, come un giovane dell'Ajax.

Pastore 7,5 - Un bel gol, un altro piazzato che colpisce la traversa a pochissimi centimetri dall'incrocio. Incanta e stupisce, potrebbe essere l'uomo in più per la rincorsa Champions (dal 63' Perotti 6 - Prova a concedere il gol a Dzeko quando potrebbe tirare, innesca il 3-0)

El Shaarawy 6,5 - In buona condizione, si vede sin da subito quando tenta di saltare - riuscendoci - mezza difesa del Cagliari. Prova in più di un'occasione a battere Cragno, ma non è serata (dal 75' Under s.v.)

Dzeko 5,5 - Gioca molto di sponda, senza però riuscire a trovare lo spunto per segnare. Si divora un'occasione colossale nel secondo tempo.