Le pagelle della Roma - Pau Lopez disastroso. Fonseca non indovina una scelta

Roma-Siviglia 0-2 al 90'

Pau Lopez 4 Il periodo infelice dei portieri spagnoli, da De Gea a Kepa, culmina con la papera di Pau Lopez sul primo gol del Siviglia. Toreato dagli andalusi, urgono riflessioni sul futuro.

Mancini 5 Sulla rete di Reguilon è fuori posizione e tempo. In generale una prestazione complicata e poco convinta, una delle più complicate del suo presente giallorosso. Il rosso finale è una macchia sulla prossima stagione.

Ibanez 5 Dalle recenti stelle alle stalle col Siviglia. Ocampos lo picciona, Lopetegui gli mette alle calcagna e alle spalle En-Nesyri e fa bene: gara in confusione.

Kolarov 5.5 Il meno peggio della difesa della Roma, ma giusto perché non rovescia la vernice sulla tela quasi dipinta come i compagni di reparto. Però anche per lui è notte buia(dal 76' Villar sv)

Bruno Peres 4.5 Artista estemporaneo della fascia, cattura sempre l'occhio ma stavolta non per gli applausi. Tatticamente gioca troppo alto, tecnicamente fallisce tocchi facili e Reguilon ringrazia la sua posizione sull'1-0.

Cristante 5 Nelle sue province agisce Banega e per Cristante è una sfortuna. L'argentino gli fa vivere una serata alcolica, ubriacandolo a ogni magia.

Diawara 5 Gli tocca Jordan e nel mare magnum di una serata difficile, quanto meno non sbava a differenza di molti dei suoi compagni. Ma è ben poco incisivo, mai in evidenza. (dal 57' Carles Perez 5.5 Cerca una serpentina che pareva quella della speranza. Illusione, in una serata da incubi per Fonseca e per i suoi)

Spinazzola 5 Scarica cavalli sulla fascia ma Jesus Navas, che nasce ala, conosce bene i trucchi del mestiere. L'ex Manchester City gioca d'esperienza e lo batte.

Zaniolo 5 Quando allunga la falcata in campo aperto ricorda gli olandesi dei bei tempi. Solo che il tulipano fiorisce solo in un'azione stavolta. Non è al 100% e Fonseca lo toglie (dal 57' Pellegrini 5.5 L'insufficienza non è per suoi demeriti, perché entra in un meccanismo che già traballa. Non dà la scintilla alla Roma, ma ha fior d'attenuanti)

Mkhitaryan 5 Uomo d'Europa, giocatore da grandi partite, svanisce sotto la morsa di un Siviglia pressoché perfetto. Non si inserisce, non rifinisce, non conclude. Non, insomma.

Dzeko 5.5 Allarga le braccia e sembra un angelo nel deserto delle idee della Roma. Fa sponde, ci prova, sconsolato. Chissà che non sia il canto del cigno, l'ultima prima dell'addio alla Capitale.

Fonseca 4 Gravemente insufficiente perché tatticamente il Siviglia schiaccia la Roma, perché i suoi non reagiscono, perché non creano, perché fanno errori tattici, perché i cambi non danno alcuna svolta alla partita.