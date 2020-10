Le pagelle della Roma - Pedro il migliore, l'asse Dzeko-Mkhitaryan regala spettacolo

Mirante 7,5 - Non può nulla sul gol subito, complice la sfortunata deviazione di Ibanez. Da applausi il lancio per Mkhitaryan che porta al raddoppio della Roma. Para il rigore di Lapadula, ma non riesce a impedire il tap-in vincente.

Santon 5,5 - Dalla sua parte la Roma attacca poco, si limita alla coperta con qualche difficoltà di troppo.(Dal 73' Bruno Peres 6 - Porta freschezza e velocità sulla fascia)

Mancini 6 - Gara tutto sommato positiva per il difensore della Roma che non corre particolari rischi.

Ibañez 5 - Un primo tempo da dimenticare: la deviazione decisiva sul tiro di Caprari e un giallo evitabile. Non migliora nella ripresa, serata no. (Dal 78' Kumbulla S.V)

Spinazzola 6,5 - Dalla sua parte la Roma vola, funziona benissimo l'asse con Mkhitaryan

Veretout 6 - Croce e delizia. Sbaglia un controllo e regala un calcio di rigore al Benevento. Si fa perdonare trovando il gol dal dischetto: dagli undici metri è sempre perfetto. (Dal 73' Villar 6,5 - Entra in campo giusto in tempo per regalare un assist da applausi.)

Cristante 6,5 - Gioca in tutti i ruoli, è il collante perfetto fra difesa e attacco.

Pedro 7,5 - Ancora un gol per lo spagnolo. Al posto giusto al momento giusto, l'area di rigore è il suo terreno di caccia. (Dal 78' Carles Perez 7 - Ci mette una manciata di minuti per trovare un gol spettacolare. )

Pellegrini 6 - Sempre lucido quando deve servire i compagni di squadra, ha gli occhi anche dietro la testa e l'assit per Pedro ne è la prova.

Mkhitaryan 7 - Prestazione maiuscola per l'armeno. Serve un assist perfetto a Dzeko per il secondo gol della Roma. Nel finale del primo tempo trova anche il gol, ma il VAR annulla tutto per una precedente posizione di fuorigioco. Si ripete nella ripresa con un altro assist per Dzeko.

Džeko 7,5 - Quando è in forma, la Roma cambia volto. Movimenti perfetti, porta via i difensori favorendo gli inserimenti di Pedro e Mkhitaryan. Trova anche il gol che vale il vantaggio su assist perfetto dell'armeno. L'asse si ripete nella ripresa, con Dzeko che segna la sua personale doppietta. (Dall'84' Borja Mayoral S.V)

Paulo Fonseca 7 - Pronti via ed il Benevento trova il vantaggio. La squadra, nonostante lo svantaggio, attacca con ordine e riesce a ribaltare il risultato. Qualche errore di troppo, ma i cambi sistemano le cose: decisivi gli innesti di Villar e Carles Perez.