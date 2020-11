Le pagelle della Roma - Pedro-Mkhitaryan-Dzeko, il trio delle meraviglie. Sorpresa Karsdorp

vedi letture

Mirante 6 - L'unico spettatore presente all'Olimpico. Non viene mai impegnato dalla Fiorentina.

Mancini 7 - Decisivo in una delle rare sortite offensive della Fiorentina con un bell'anticipo su Callejon. Per il resto la sua gara è praticamente perfetta.

Smalling 6 - Torna titolare in serie A. Guida la difesa con esperienza, senza correre particolari rischi.

Ibañez 6 - Sempre attento e preciso, gioca in anticipo ed ha vita facile contro lo sterile attacco viola.

Karsdorp 6,5 - L'uomo che non ti aspetti. Sulla sua fascia è imprendibile. (Dal 73' Bruno Peres S.V)

Veretout 7 - Sempre più todocampista: recupera un'infinità di palloni ed è il primo ad impostare. Da un suo lancio perfetto arriva il raddoppio della Roma. (Dal 90' Kumbulla S.V

Pellegrini 6,5 - Un diesel in mezzo al campo. Parte un po' a rilento, poi col passare dei minuti entra sempre più nel vivo della manovra giallorossa. (Dal 79' Cristante S.V)

Spinazzola 7 - Approfitta di un errore della difesa viola e trova la prima rete stagionale. Una spina nel fianco per la difesa viola con le sue accelerazioni sulla fascia.

Pedro 7 - Quando ha la palla fra i piedi, dà sempre la sensazione di poter far male alla Fiorentina. Cosa che accade, puntuale, nella ripresa, quando finalizza un contropiede perfetto dei giallorossi. (Dal 72' Carles Perez S.V)

Mkhitaryan 7 - L'uomo assist di questa Roma. Dialoga alla perfezione con i compagni di squadra, serve a Pedro un cioccolatino che l'ex Barça deve solo appoggiare in rete.

Džeko 7 - Fa vedere a tutti cosa deve fare una prima punta. Tiene il pallone e permette alla squadra di restare alta, lotta con i centrali della Fiorentina e fa le sponde per i compagni. Partecipa all'azione del raddoppio della Roma Manca solo il gol, merito di uno straordinario Dragowski.

Paulo Fonseca 7 - Se non fosse stato per le parate di Dragowski nel primo tempo, la Roma avrebbe vinto con uno scarto ancora più grande. Il 3-4-2-1 funziona, Pedro e Mkhitaryan si intendono come se giocassero insieme da anni. Ritrova Smalling in difesa, Veretout e Pellegrini formano una coppia straordinaria in mezzo al campo.