Le pagelle della Roma - Pellegrini ancora super, Dzeko sbaglia tutto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olsen 6 - Attento sulle rare sollecitazioni russe, non può nulla sul tocco ravvicinato di Sigurdsson.

Santon 5,5 - Perfetto per 50 minuti, poi la topica sul pari del CSKA, dove avrebbe potuto fare molto meglio. Errore pesante, ma Pellegrini rimedia.

Manolas 7 - La difesa soffre pochissimo e rispetto ai compagni di reparto ha all'attivo la zuccata che sblocca la gara.

Fazio 6,5 - Addomestica Chalov senza problemi: il giovane russo vive una serata difficile alle prese con l'argentino.

Kolarov 6,5 - Inizia malino, regalando anche un'occasione agli attaccanti del CSKA, cresce col passare dei minuti fino ad entrare nell'azione del 2-1.

Nzonzi 6,5 - Insostituibile: recupera palloni in quantità industriale, li gestisce con maestria e lucidità.

Cristante 6 - Soffre l'aggressività rossoblù nei primi 45', decisamente meglio quando i ritmi calano. Casuale, ma importante, l'assist che porta al gol di Pellegrini.

Florenzi 6 - Si divora un piatto ghiottissimo nel primo tempo, ma per pressing e abnegazione non è secondo a nessuno. Dall'88 Juan Jesus sv.

Pellegrini 7 - E' la stella polare della fase offensiva giallorossa: stasera assist e gol, difficile chiedere di più ad un giocatore che dal derby non ha riposato mai. Dall'82 Zaniolo sv.

Kluivert 7 - La fase difensiva la lascia ai compagni, ma quando parte palla al piede sono spesso guai per il CSKA. Paga Magnusson per tutti. Dal 70' Under 6 - Ha la palla del 2-0 ma preferisce il servizio per Dzeko nel finale.

Dzeko 5 - Irriconoscibile. Il bomber implacabile di due settimane fa lascia spazio ad un goffo e lento centravanti, mai pericoloso. E Schick passa altri novanta minuti in panchina...