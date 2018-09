Le pagelle della Roma - Pellegrini devastante, Santon sorprendente

Roma-Lazio 3-1 (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Olsen 6 - Poco impegnato, può poco su Immobile. Si oppone a Milinkovic-Savic dalla distanza.

Santon 7 - Di Francesco gli ribadisce fiducia in una partita speciale. Non tradisce le attese, gioca di contenimento e non si fa superare.

Fazio 6 - Partita da montagne russe. Primo tempo notevole con un paio di chiusure importanti. Rischia di rovinare il derby regalando la palla del pareggio a Immobile, si fa perdonare segnando il definitivo 3-1 nella stracittadina.

Manolas 6.5- Più lineare rispetto a Fazio, solido e sicuro. (dall'81' Juan Jesus sv).

Kolarov 7 - Le punizioni per lui sono come i calci di rigore. Riporta in vantaggio i suoi diventando il secondo giocatore a segnare nel derby con entrambe le maglie, 61 anni dopo Arne Selmosson).

De Rossi 6.5- Prova di sostanza e qualità, una diga insieme al compagno di squadra N'Zonzi. (dal 74' Cristante sv)

Nzonzi 6.5 - Gestisce palloni, si impone con il suo fisico, annulla i tentativi di inserimento dei centrocampisti avversari.

Florenzi 6.5 - Il suo avanzamento serve a garantire maggior equilibrio alla Roma. E difatti aiuta Santon ripiegando e raddoppiando, senza dimenticarsi di spingere e rendersi pericoloso.

Pastore 6 - I problemi al polpaccio lo costringono all'uscita anticipata. Un Strakosha formato super gli nega la gioia del gol. (dal 36' Pellegrini 8 - Segna di tacco, si procura la punizione al limite dell'area che vale il 2-1, torna a recuperare palloni, pennella la punizione che vale il 3-1: impatto pazzesco sulla partita).

El Shaarawy 6.5 - Frizzante in attacco, pericoloso nelle ripartenze e generoso anche nei ripiegamenti.

Dzeko 6 - : Non segna, ma è generoso e tiene in costante pericolo la difesa biancoceleste. Da una sua sponda nasce la palla dell'1-0.