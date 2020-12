Le pagelle della Roma - Pellegrini e Mkhitaryan su tutti. Pau Lopez sbaglia sul gol di Belotti

vedi letture

Pau Lopez 5 - Il gol del Torino nasce da un errore non suo, ma sulla prima conclusione di Belotti è tutt'altro che impeccabile. Anzi

Mancini 6 - Dei tre è quello che partecipa maggiormente allo sviluppo della manovra. Da un suo tiro nasce l'azione che porta all'1-0. In fase difensiva ben pochi problemi contro un Belotti isolatissimo là davanti (dal 46' Kumbulla 6 - Entra con buono spirito e dimostra che l'infortunio è roba passata)

Smalling 6,5 - Guida la difesa col minimo sforzo. Attento e preciso nelle poche situazioni di pericolo

Ibanez 5,5 - Vista la superiorità numerica e il solo Belotti da controllare, sale spesso a centrocampo fungendo quasi da mediano per interrompere subito le azioni granata. Ha responsabilità sulla rete di Belotti

Bruno Peres 5,5 - Un tiraccio strozzato a inizio gara che meritava miglior sorte e un giallo evitabile per fallo su Belotti. Poi poco altro (dal 46' Karsdorp 6 - Entra in campo con buona corsa e buona verve, soprattutto in fase di spinta)

Villar 6,5 - Strano a dirsi, visto che fisicamente non è certo un colosso. Ma tiene botta anche con avversari con più forza e più fisico. Per il resto buona regia e presenza costante nel vivo del gioco (dal 60' Pedro 5,5 - Partecipa all'azione corale del gol di Pellegrini, ma entra in campo morbido e perde qualche pallone di troppo)

Veretout 6,5 - Complice la superiorità numerica, prova spesso e volentieri l'inserimento partendo da lontano. Freddo e preciso nella trasformazione del rigore, al solito

Spinazzola 6,5 - Esterno di centrocampo, di fatto è praticamente un'ala sinistra. Sempre pericoloso, sempre propositivo là davanti. Dai suo cross e dalle sue discese nasce quasi sempre qualcosa di interessante (dal 71' Calafiori 5,5 - Edera dalla sua parte è in serata e lo mette a tratti in difficolta)

Mkhitaryan 7 - Quando accelera è quasi imprendibile. Sta bene ed è il giocatore di cui la Roma, oggi, non può proprio fare a meno. Bello ed importante il gol che sblocca il match

Pellegrini 7 - Parte alle spalle di Dzeko e dà qualità alla manovra. Con l'uscita di Villar arretra nel ruolo di mediano e trova anche una bella rete col sinistro da dentro l'area

Dzeko 6,5 - Non la miglior prestazione del bosniaco, ma nell'ora scarsa di gioco in cui resta in campo il suo apporto di nota eccome. Come in occasione del rigore procurato che porta al gol del 2-0 (dal 59' Mayoral 6 - Bene l'assist per Pellegrini. Male l'errore all'ultimo secondo davanti alla porta)

Paulo Fonseca 6,5 - Il Torino gli facilita la vita con l'espulsione di Singo dopo 14'. La Roma comunque c'è, gioca bene e vince con convinzione. E la classifica ora dice terzo posto al pari della Juventus