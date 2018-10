Le pagelle della Roma - Pellegrini fa assist anche al guardalinee

Risultato finale: Roma 4, Viktoria Plzen 0.

© foto di www.imagephotoagency.it

Olsen sv - Di fatto non compie un vero intervento, ma un paio di uscite non sono sicurissime.

Florenzi 6 - La Roma incanta sin da subito e le avanzate dei capitano si limitano allo stretto indispensabile.

Fazio 6 - Krmencik gli causa zero problemi. Fa anche gol, il quinto, ma è pescato in offside millimetrico.

Juan Jesus 6,5 - Si fa rispettare sui palloni alti e dimostra di esserci: un'altra buona notizia per Di Francesco.

Kolarov 7 - L'assist per Dzeko è geniale, il successivo cambio di gioco per Under pura poesia. Con un dito rotto. Dal 75' Luca Pellegrini 6,5 - Che voglia, entra alla grande in partita. Seguitelo, non ve ne pentirete.

Nzonzi 6,5 - Ordine e fisico, oggi allaroma non serviva molto altro in mezzo.

Cristante 6,5 - Vale il discorso fatto per il francese: si sacrifica in un ruolo non suo, ma le insidie ceche sono al minimo.

Kluivert 6,5 - Ancora troppo fumoso, anche se nella ripresa si prende le sue rivincite: primo gol, facile facile, con la maglia giallorossa.

Pellegrini 8 - E' nata una stella? Da trequartista deve correre meno, o in modo più intelligente, e ha più spazio per ragionare. Con Dzeko una intesa quasi innaturale, il 7 costruisce e il 9 finalizza. Produce una quantità industriale di assist, non solo per il bosniaco. Dal 75' Zaniolo sv.

Under 7 - Altro indispensabile nel 4-2-3-1 per come lo intende Di Francesco: letale quando ha la capacità di accentrarsi e andare al tiro. Dal 75' Schick sv.

Dzeko 7,5 - Giocasse sempre col Plzen, finirebbe la stagione con più gol che partite. Ritrovato, stasera più in versione finalizzatore che sponda per gli inserimenti altrui.