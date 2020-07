le pagelle della Roma - Peres e Zappacosta con le ali ai piedi. Kalinic prezioso. Lopez che brividi

Lopez 5,5: Non molto impegnato questa sera, ma mette i brividi in un paio di uscite regalando il pallone agli avversari che, per fortuna sua e della Roma, non ne approfittano.

Mancini 6: Strefezza prova a dargli qualche grattacapo con la sue velocità, ma la Roma da quel lato non soffre quasi mai. dal 54° Cetin 5,5: Fatica a contenere D’Alessandro e quasi regala un rigore alla SPAL.

Smalling 6,5: Gara senza sbavature e impreziosita dal salvataggio sulla linea nel secondo tempo. Guida con autorità la propria retroguardia.

Kolarov 6: Del terzetto difensivo è quello che soffre di più, anche per la poca abitudine nel ruolo. Si fa sovrastare da Cerri in occasione dell’1-1 e spesso soffre le accelerazioni e i tagli degli estensi dal suo lato.

Bruno Peres 7,5: Nel primo tempo è sempre puntuale nel dare una mano sulla sua corsia, nella ripresa – quando la cambia – diventa devastante e mette a segno una doppietta che stende definitivamente gli estensi.

Cristante 6,5: Meglio nel primo tempo quando si inserisce con continuità e sfiora il gol in almeno un paio di occasioni. Nella ripresa bada più al contenimento e a risparmiare le forze.

Diawara 6,5: Ottima prestazione, con un salvataggio su Cerri che vale quanto un gol (si era sull’1-1) da parte del mediano. dal 54° Villar 6: Entra a gara ormai chiusa e mette minuti preziosi nelle gambe senza sfigurare.

Spinazzola 6,5: Uno dei migliori, se non il migliore, nel primo tempo. La squadra lo cerca con insistenza e lui si fa sempre trovare pronto per sfornare assist e cross per i compagni. Da uno di questi nasce l’azione del primo vantaggio giallorosso. dal 45° Zappacosta 7: Una vera spina nel fianco della SPAL. Attacca con continuità e mette il piede in un paio di reti.

Pellegrini 6: Non brilla come in altre occasioni, ma è da un suo tiro che nasce il primo gol della Roma. dal 54° Zaniolo 6,5: Solo l’azione finale, con gol del 6-1, vale il prezzo del biglietto: forza, velocità, tecnica. Ovvero tutto il suo repertorio. Un gol anche per spegnere le polemiche.

Perez 6,5: Segna un gol preziosissimo prima dell’intervello al termine di un’azione caparbia e in parte fortunata. Cerca di mettersi in mostra, e in parte ci riesce, per scalare le gerarchie di Fonseca. Dal 77° Kluivert Sv: entra a gara chiusa.

Kalinic 6,5: Segna d’astuzia la rete che sblocca la gara. Poi si fa sempre trovare pronto al dialogo coi compagni e serve l’assist per il primo gol di Bruno Peres. Non fa rimpiangere Dzeko.

Fonseca 6,5: La sua squadra cresce alla distanza. Fa riposare un paio di pezzi da 90 senza che la squadra ne risenta. Azzecca tutti i cambi, in particolare quelli con gli ingressi di Zappacosta e Zaniolo.