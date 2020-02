vedi letture

Le pagelle della Roma - Perez subito determinante. Perotti e Cristante non al top

Pau Lopez 6: Nel primo tempo ha solo il compito di giocare molto con i piedi perché spesso sollecitato da Fazio e Smalling e se la cava bene. Nella ripresa deve impegnarsi su Odjidja e in un paio di occasione non appare sicuro, ma la porta è inviolata ed è un'ottima notizia per Fonseca.

Spinazzola 6: La Roma attacca più dalla sua parte anche grazie alla sua propensione offensiva. Nella ripresa perde la freschezza che gli aveva permesso di essere pericoloso in precedenza. (Dal 69' Santon 7: Il suo ingresso in campo rischia di cambiare volto alla gara. Sale spesso e volentieri e butta dentro l'area tanti cross di pregevole fattura. L'assist per Kolarov avrebbe meritato il 2-0).

Fazio 6: Nel gioco aereo contrasta con precisione gli attaccanti belgi. Anche nella ripresa continua i vari corpo a corpo con gli attaccanti del Gent senza demeritare anche quando ha la palla tra i piedi.

Smalling 6: Rischia molto a fine primo tempo quando in disimpegno regala la sfera agli avversari. Nella ripresa cresce e oltre ad andare vicino al gol, chiude anche un paio di occasioni pericolosissime dentro l'area di rigore di Lopez.

Kolarov 6: Meno propositivo di Spinazzola, anche nella ripresa si vede poco fino a quando non si sveglia tutto insieme con un colpo di testa parato da Kaminski e che avrebbe meritato migliore fortuna.

Veretout 6: Il suo rientro è importante per la Roma soprattutto per i recuperi a centrocampo e per la qualità nel trasformare rapidamente l'azione da difensiva in offensiva. Gioca più alto di Cristante ma non riesce a incidere negli ultimi venti minuti quando avrebbe potuto fare qualcosa di più.

Cristante 5,5: Si fa prendere d'infilata in più di un'occasione. Si abbassa spesso per aiutare i difensori nel dare il la all'azione. Gioca molto basso e oltre al palo colpito di testa nella ripresa non gioca certo la sua migliore partita.

Carles Perez 7: Prima partita da titolare e dopo soli 13 minuti sblocca la gara facendosi trovare pronto sull'assist di Dzeko. Si sbatte anche andando a chiudere qualche ripartenza avversaria sulle ali dell'entusiasmo. Se riuscirà a controllare la voglia di strafare potrà essere molto utile alla causa.

Pellegrini 5,5: Meno coinvolto nelle azioni offensive anche a causa della marcatura ravvicinata degli avversari. Nella ripresa si vede ancora meno e alla fine Fonseca lo sostituisce. (Dal 79' Mkhitaryan 6,5: Entra in campo e la Roma cambia passo. Un'incursione da destra avrebbe meritato migliore appoggio da parte degli attaccanti).

Perotti 5,5: Incide poco nel corso del primo tempo, anche nell'uno contro uno sembra meno ispirato del solito. Nella ripresa è bravo a chiudere un paio di ripartenze ospiti ma in fase offensiva si vede davvero troppo poco. (Dall'82' Kluivert S.V.: Non ha il tempo di incidere).

Dzeko 6: Anche si vede poco, quando la palla passa dalle sue parti succede sempre qualcosa. Assist perfetto per il primo sigillo di Perez. Come sempre fa a sportellate in avanti ma sotto porta arriva stranamente e spesso in ritardo.

Fonseca 6: La Roma doveva vincere e ha vinto. Da ricordare c'è poco altro perché il gioco è ancora latitante. Bene i cambi nell'ultima parte di gara, forse potevano arrivare un po' prima.