Le pagelle della Roma - Perotti, notte da bomber. Zaniolo illumina, bel debutto per Calafiori

Fuzato 6 - Non ha colpe sul gol di Higuain. Nella sua prima da titolare, non corre particolari rischi, pur giocando in casa della squadra campione d'Italia.

Fazio 6 - La difesa a tre della Roma funziona, l'argentino è sempre preciso ed attento.

Ibañez 6 - Sempre attendo in difesa, non corre particolari rischi. (Dal 56' Juan Jesus 6 - Entra bene in partita, anche grazie ai ritmi decisamente bassi. )

Smalling 6 - Nessun pericolo in area giallorossa, complice anche la buona prestazione dell'inglese.

Zappacosta 6 - Nel primo tempo attacca con continuità sulla sua fascia. Nella ripresa, forte del vantaggio, si limita a difendere con ordine. Salva un gol sulla linea dopo un carambola in area piccola.

Villar 6 - Bene in entrambe le fasi in mezzo al campo, lavora bene con Cristante quando c'è da aiutare la squadra.

Cristante 6 - Tanto lavoro in fase di non possesso in mezzo al campo. Aiuta bene la difesa quando la Juve attacca. (Dal 56' Santon 6 - Entra in campo quando la partita è virtualmente chiusa. Gioca bene senza correre particolari rischi.)

Calafiori 6,5 - Decisamente un bel debutto per il giovane centrocampista della Roma. Trova un bellissimo gol, ma l'arbitro annulla perché il pallone era uscito al momento del cross. Nel finale del primo tempo conquista un calcio di rigore, trasformato poi da Perotti. (Dal 60' Bruno Peres 6 - Tanta corsa sulla fascia, gioca quasi sempre nella metà campo avversaria. )

Zaniolo 6,5 - Nel primo tempo sbaglia qualcosa di troppo. Cresce col passare dei minuti e nella ripresa, poco prima di uscire, è protagonista del terzo gol della Roma. Una bellissima azione, in cui mette in mostra la sua tecnica e la sua forza fisica. L'assist per Perotti è solo la ciliegina sulla torta. (Dal 56' Under 6,5 - Sfrutta bene l'occasione che gli viene data. Protagonista nella ripresa, un buon segnale in vista dell'Europa League.)

Perotti 7,5 - Come al solito è perfetto dagli 11 metri. Segna il calcio di rigore conquistato dal giovane Calafiori allo scadere del primo tempo. Nella ripresa segna ancora servito in maniera splendida da Zaniolo. (Dal 73' Kluivert S.V

Kalinic 6,5 - Trova il gol con una bella torsione sugli sviluppi di un corner. Guida bene l'attacco e non fa rimpiangere Dzeko.

Paulo Fonseca 7 - Non ama la difesa a tre, ma in questo periodo ha funzionato alla grande. Certo, la Juve aveva già la testa al Lione, ma la Roma, giocando un ottimo calcio, trova la prima vittoria all'Allianz Stadium dopo 10 tentativi.