Le pagelle della Roma - Schick ed ElSha sorridono. Florenzi, settimana no

Roma-Empoli 2-1 (9' El Shaarawy, 12' aut. Juan Jesus, 32' Schick)

Olsen 6 - Viene beffato da Juan Jesus in occasione del gol dell'1-1 e per il resto svolge compiti di regolare amministrazione.

Florenzi 5,5 - Prima crea pericoli in area avversaria con un calcio di punizione, poi mette in mezzo sempre da fermo il pallone del 2-1 di Schick. La sua è una prestazione importante, macchiata però all'80' dal doppio giallo che lascia la Roma in dieci nel momento nevralgico del match. Settimana da incubo.

Juan Jesus 5 - Sfortunato, ma anche assai scoordinato in occasione dell'autogol dell'1-1. Si ricorda anche qualche buona chiusura, ma l'assenza di Manolas e Fazio dalle sue parti si fa sentire tantissimo.

Marcano 6 - Gara convincente al centro della difesa per il difensore spagnolo, che inverte il trend negativo di questa stagione offrendo finalmente delle sensazioni positive.

Santon 6 - Diligente sulla fascia sinistra, dove Di Lorenzo non gli crea grossi problemi. Attacca poco, ma non si lascia sorprendere ed effettua delle puntuali diagonali.

Cristante 6 - Quantità e qualità in mezzo al campo. Partecipa all'azione spettacolare non finalizzata da Zaniolo nel primo tempo, prosegue la sua gara con buone giocate e recuperi utili.

Nzonzi 6,5 - Tocca tantissimi palloni, sostituendo De Rossi nel ruolo di leader della mediana. Le azioni della Roma nascono quasi sempre dai suoi piedi.

Kluivert 7 - Grande passo in avanti da parte del giovane esterno d'attacco, che domina incontrastato la fascia destra mettendo in area una lunga serie di palloni velenosi e sfiorando pure il gol. Con Ranieri può diventare un'arma in più (Dall'81' Karsdorp s.v.).

Zaniolo 5,5 - Leggermente insufficiente. Il golden boy giallorosso stasera non brilla, complice quel problema al polpaccio che lo costringe a essere sostituito zoppicante già al 55' (Dal 55' Perotti 5,5 - Ranieri lo getta nella mischia per cercare di chiudere la partita, ma l'argentino non riesce mai a entrare nel vivo del gioco. Impalpabile).

El Shaarawy 7 - Prende per mano la Roma nel primo tempo con un gol alla El Shaarawy e numeri interessanti. Tra i migliori in campo, per centrare la qualificazione in Champions c'è assoluto bisogno di lui.

Schick 7 - Le parole del nuovo mister gli hanno dato una gran bella iniezione di fiducia. A tratti sembra quello di Genova, imprevedibile e decisivo, come in occasione del 2-1 giallorosso. Torna a segnare dopo due mesi e mezzo dall'ultimo gol in campionato (Dall'85' Celar s.v.).