Le pagelle della Roma - Schick un fantasma. Difesa colabrodo

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirante 6 - Incolpevole sul primo gol, sul secondo aveva parato bene il tiro di Kovarik senza poi riuscire nell'impresa di levare anche il colpo di testa di Kopic.

Santon 4,5 - Sui cross da sinistra verso destra è sempre difficoltà e le due reti arrivano a causa delle sue distrazioni in chiusura. Ha il solo merito di fornire l'assist per l'1-1 di Under. (Dal 75' Florenzi 5,5 - Entra in campo perché da quella parte Santon non ne azzecca una in fase difensiva. Copre facendo il compitino che non serve a niente ai fini del riscatto).

Marcano 5 - Fino all'1-0 vive di rendita della presenza di Manolas, poi si fa fregare da Kopic. Anche sul secondo gol non è certo reattivo, soprattutto sulla ribattuta.

Manolas 5,5 - Prima da capitano per il greco. La sua presenza in campo dà sicurezza a tutto il reparto e sul gol dell'1-0 è il meno colpevole di tutta la retroguardia. L'insufficienza è principalmente dovuta dalla sconfitta.

Kolarov 5 - Se in avanti è indispensabile, in difesa è sempre in ritardo. Difficile farne a meno, ma deve rivedere l'atteggiamento difensivo per essere utile con continuità nell'arco di una partita. In ritardo sul vantaggio ceco.

Cristante 5 - Si vede che sta bene fisicamente, ma quando cala la squadra anche lui si perde e sbaglia tantissimo. Avrebbe bisogno di un po' più d'alternanza.

Nzonzi 5,5 - Nel primo tempo è tra i migliori, nella ripresa cala anche perché pare stanco per le troppe partite giocate nell'ultimo periodo. La sufficienza non la merita. (Dall'80' Luca Pellegrini 4,5 - Gettato nella mischia nel momento di massima difficoltò, ci mette tutta la sua voglia di ragazzino, ma anche l'inesperienza che lo porta a fare 50 metri di scatto per poi compiere un fallo da ammonizione inutile e poi ad allargare il gomito per il doppio giallo che porta al sacrosanto rosso).

Under 6,5 - Se non ci fosse lui spesso l'attacco della Roma sarebbe inesistente. L'unico a creare pericolo con continuità alla difesa ceca.

Pastore 5 - Inizia bene, poi sparisce alla distanza. Certe volte si incaponisce con colpi di tacco e pallonetti fini a se stessi. E' lontano dalla forma migliore, ma il suo stipendio non fa altro che appesantirne la valutazione. (Dal 59' Zaniolo 5,5 - Entra per dare un po' più di forza alla fase offensiva, ma non si vede praticamente mai. A sua discolpa, entra nel peggiore momento della squadra).

Kluivert 5,5 - Si accende ad intermittenza e fa arrabbiare Di Francesco per qualche atteggiamento troppo passivo. Nonostante tutto non è tra i peggiori.

Schick 4 - Impalpabile, inguardabile, assente. L'aria di casa doveva fargli bene, invece gli ha creato ulteriori pressioni. Sbaglia tutto e anche sui cross è un fantasma in mezzo all'area. Col Genoa sarà l'ultima occasione, poi tornerà Dzeko e chissà che a gennaio...