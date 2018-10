Le pagelle della Roma - Si salvano in due. Dzeko irriconoscibile

Roma-SPAL 0-2 (38' rig. Petagna, 55' Bonifazi)

Olsen 6,5 - Il migliore della Roma. E questo la dice lunga sulla prova dei giallorossi. Salva il risultato in almeno 3 occasioni, due delle quali su Petagna nel secondo tempo. Buona prestazione personale.

Florenzi 5,5 - Nel primo tempo è propositivo anche se impreciso. Alla lunga cala la condizione fisica e con lui si spegne tutta la squadra giallorossa.

Fazio 4,5 - Bruttissima prova dell'argentino. Nel primo tempo perde un paio di palloni pericolosissimi. Nella ripresa non tiene Bonifazi che raddoppia su calcio d'angolo.

Marcano 5,5 - Nel primo tempo non sfigura. Anzi fra i due centrali è sicuramente il migliore. Nella ripresa va in bambola come tutta la squadra, soprattutto dopo lo 0-2.

Lu. Pellegrini 5 - Inizia bene, con dinamismo, idee e una buona dose di sfrontatezza. Corre su e giù sulla fascia, duetta e cerca in profondità El Shaarawy, ma al 37esimo causa il rigore che sblocca la partita con un fallo dovuto certamente all'inesperienza. (Dal 78esimo Pastore sv).

Cristante 5 - La sensazione è che nel centrocampo a due non sia a suo agio. Nel primo tempo non si vede quasi mai, tanto in difesa quanto in attacco. Nella ripresa perde subito due palloni a centrocampo che rischiano di costare. caro. Sostituito subito dopo il raddoppio spallino. (Dal 59esimo Kluivert 5,5 - Entra in campo a risultato quasi compromesso. Ci prova con i suoi guizzi, ma risulta piuttosto fumoso).

Nzonzi 5 - Lento, impacciato, spesso impreciso. Deve ancora trovare la giusta condizione, oggi non si salva neanche con lo strapotere fisico.

Under 5 - E' uno dei più propositivi. Ma anche uno dei più imprecisi, tanto nel cross quanto nel tiro. Si intestardisce in dribbling spesso forzati e a metà ripresa viene sostituito da Di Francesco. (Dal 71esimo Coric 5,5 - All'esordio in giallorosso, Di Francesco si affida a lui per provare a riprendere la gara. Ma finisce per perdersi nell'atteggiamento negativo della squadra).

Lo. Pellegrini 6 - E' l'ultimo ad arrendersi. Il ruolo di trequartista sembra sempre più suo. Lavora molto bene in mezzo alle linee ma non viene assistito dai compagni. Nella ripresa colpisce l'incrocio con un gran tiro di sinistro da lontano.

El Shaarawy 5,5 - Pimpante nel primo tempo, anche se un po' impreciso. Nella ripresa, come gran parte dei compagni, sparisce dal gioco e non è quasi mai pericoloso. Anche se serve un assist invitate a Dzeko che il bosniaco cestina malamente.

Dzeko 4,5 - A tratti sembra il Dzeko del primo anno giallorosso. Si muove poco, sbaglia tantissimo. Sulla sua gara pesano almeno 3 occasioni sbagliate a tu per tu con Milinkovic-Savic.