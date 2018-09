Le pagelle della Roma - Si salvano Olsen e De Rossi. Zaniolo incolpevole

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di www.imagephotoagency.it

Olsen 7 - Serata di super lavoro per il portiere danese della Roma. I migliori interventi su Sergio Ramos nel primo tempo e su Modric nella ripresa. I due gol presi non condizionano una prestazione all'altezza della Champions.

Florenzi 5,5 - Dalla sua parte deve tenere d'occhio non solo gli attaccanti che si alternano sulla sinistra, ma anche le incursioni di Marcelo. Serata complicata ma è anche uno dei pochi propositivi della Roma.

Manolas 5,5 - Benzema gioca spesso lontano dall'area di rigore e non gli dà troppi pensieri che però arrivano dalle continue imbucate di Bale e dei centrocampisti. Non è colpevole, ma non è certo l'eroe dell'Olimpico contro il Barcellona.

Fazio 5 - Come Manolas non è il colpevole su tutti, ma è chiaro che se i padroni di casa arrivano a calciare in porta almeno 20 volte, qualcosa in difesa non funziona e anche in fase di impostazione è meno propositivo di altre volte.

Kolarov 5 - Il suo tiro al 62' è forse l'unico vero brivido che ha percorso la schiena di Lopetegui ma per il resto subisce le iniziative avversarie trotterellando per il campo senza dare l'impressione di poter aiutare il centrocampo in ripartenza. Serata difficile come per tutti i compagni.

De Rossi 6 - Il capitano voleva salutare il Bernabeu con una grande prestazione e ci è riuscito per metà. La sua presenza a metà campo spesso permette ai giallorossi di non schiacciarsi di fronte ai continui attacchi avversari, ma c'è purtroppo anche da segnalare il fallo che ha permesso a Isco di battere la punizione dell'1-0. Quella che ha spezzato l'incantesimo della rete inviolata.

Zaniolo 5,5 - Non ha giocato bene, non ha giocato male. Ha fatto la prestazione che ci si aspetta da un ragazzo giovane con del talento tra i piedi. In mezzo al deserto è difficile dimostrare di essere un predestinato. La sensazione è che la serata non fosse quella più giusta per esordire in Champions League. (Dal 54' Pellegrini 6 - Entra e il centrocampo ritrova un po' di quadra ma arrivano comunque il 2 e il 3-0. Dal primo minuto avrebbe fatto più comodo).

Nzonzi 4,5 - Quasi 30 milioni spesi per un giocatore che non ha dinamicità e neanche troppa tecnica. In una partita come questa, il suo essere statico a metà campo è un handicap non da poco. Di Francesco deve trovargli un ruolo ben preciso e giusto, che per il momento pare essere la panchina. (Dal 70' Schick 5 - Presenza impalpabile in avanti. Ci prova con un tiro da fuori che finisce fuori città. Anche i suoi 40 milioni e passa sono un mistero da sciogliere.

Under 5,5 - Spreca almeno tre ripartenze che potevano trasformarsi in azione da gol. Scalda i guantoni a Keylor nella ripresa, ma la prestazione non è delle migliori. Si salva almeno per il suo modo propositivo di scendere in campo.

Dzeko 5 - Predica nel deserto, ma non fa niente per farlo al meglio. Non gli arrivano palloni giocabili ma pare nervoso e irritato dal gioco dei compagni. Sarebbe servito il Dzeko di Stamford Bridge, questo serve a poco.

El Shaarawy 6 - Parte bene ed è l'unica spina nel fianco delle Merengues nel primo tempo, poi si spegne alla distanza e le sue tracce si perdono sul prato del Bernabeu. E' comunque uno dei più in palla tra i suoi. (Dal 62' Perotti 5 - Inesistente per la mezz'ora in cui è sceso in campo).