Le pagelle della Roma - Smalling-Mancini, errori decisivi. Dzeko assente

Roma-Torino 0-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roma-Torino 0-2

López 6,5 - Bellissimo duello con Belotti. Ad inizio gara è bravo a deviare sul palo la conclusione dell'attaccante del Torino. Si arrende alla bellissima conclusione del Gallo nel recupero del primo tempo, poi ad inizio ripresa riesce ancora a deviare, questa volta sulla traversa, il tiro della punta granata. Non può nulla sulla conclusione dagli undici metri dello stesso Belotti.

Florenzi 6 - Ancora titolare, parte bene nel primo tempo. Nella ripresa tenta una conclusione difficilissima, poi si innervosisce e finisce anche sul taccuino dell'arbitro per le troppe proteste.

Mancini 5 - In occasione del gol del Torino sceglie di seguire il taglio di Aina, lasciando ampio spazio a Belotti, che ringrazia e trova la rete.

Smalling 5 - Perfetto fino a pochi minuti dalla fine, poi quel tocco di mano in area decisamente goffo che porta l'arbitro ad assegnare il rigore al Torino, poi trasformato da Belotti.

Kolarov 5,5 - Da un giocatore come il serbo ci si aspetta sempre qualcosa di più. Non riesce ad essere pericoloso neanche sui calci di punizione, il suo marchio di fabbrica.

Diawara 6 - Il vero uomo in più in mezzo al campo. Tutti i palloni passano dai suoi piedi, benissimo anche in fase di interdizione. È l'arma in più di Fonseca, una delle poche note positive della gara della Roma

Veretout 5,5 - Qualche errore di troppo, nervoso nella ripresa. Fonseca lo richiama in panchina nel secondo tempo. (Dal 63' Mkhitaryan 5,5 - Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo ha una grande occasione per pareggiare, ma dopo il velo di Kalinic non riesce ad imprimere forza sul pallone che arriva comodamente fra le braccia di Sirigu.)

Zaniolo 6 - Una furia quando parte palla al piede in velocità. I difensori del Torino devono usare le cattive per fermarlo e spesso non ci riescono neanche così. Cala nettamente nella ripresa ed alla fine è costretto a chiedere il cambio per un problema fisico. (Dall'88' Under S.V)

Pellegrini 5,5 - Gioca una buona partita, ma pesano come macigni le occasioni non finalizzate. Ha sui piedi le migliori palle gol della partita, ma non riesce mai a superare Sirigu.

Perotti 6 - Buon primo tempo, mette in difficoltà Sirigu in un paio di occasioni. Nella ripresa si perde, complice anche l'ottima difesa del Torino.(Dal 73' Kalinic 6 - Entra bene in partita, aiuta la squadra a salire, ma non basta.)

Džeko 5 - È uno dei grandi assenti della gara della Roma. Mai pericoloso, trova lo specchio della porta solo nel recupero.