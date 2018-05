Le pagelle della Roma - Under chirurgico, Alisson saracinesca

Vittoria importante per i giallorossi che si avvicinano alla Champions League della prossima stagione.

Alisson 7 - Decisivo sulla deviazione di Bruno Peres sul cross di Deiola nel primo tempo e altrettanto bravo a dieci minuti dalla fine sul tiro ravvicinato di Sau. I tre punti passano anche dalle sue parate.

Bruno Peres 5 - Distratto e impreciso. Il Cagliari lo capisce e attacca spesso e volentieri dalla sua parte sfruttando anche gli errori in fase d’impostazione. (dal 59’ Florenzi 5 - Prestazione negativa del numero 24 giallorosso che per due volte si lascia sfuggire a campo aperto Farias, ma Fazio prima e Kolarov poi ci mettono una pezza. Impreciso quando attacca).

Capradossi 6,5 - Manolas si fa male nel riscaldamento e Di Francesco lo getta nella mischia. L’impatto sulla gara è buono al netto di un paio di disattenzioni che sarebbero potute costare caro alla Roma. Decisivo a inizio ripresa con un salvataggio a porta ormai sguarnita. (dal 70’ Silva 6 - Entra e si posiziona a sinistra facendo scalare Kolarov al centro. Resiste all’assalto rossoblu aiutato dai compagni di squadra).

Fazio 7 - Comanda la difesa e prova, nonostante il pressing feroce del Cagliari, a far ripartire lui l’azione dal basso. Nell’ultima mezz’ora giganteggia sull’assalto della squadra di Lopez.

Kolarov 6,5 - Costretto spesso a lanciare lungo visto il pressing dei calciatori del Cagliari e il poco movimento fatto da Gerson sulla sinistra. Faragò è una spina nel fianco, ma riesce comunque a gestirlo. Nella ripresa si sposta a fare il centrale con l’uscita di Capradossi. Fondamentale la chiusura su Farias lanciato verso la porta difesa da Alisson.

De Rossi 6,5 - Costretto a giocare la terza gara dall’inizio per le tante assenze e la stanchezza si fa sentire. Farias non gli lascia tempo di ragionare e sono diversi gli errori in fase d’impostazione. Fa meglio quando scala tra i due centrali con tante chiusure decisive soprattutto nel finale.

Gonalons 6 - Gioca più avanzato rispetto a De Rossi e sfrutta il fisico sul pressing dei mediani del Cagliari. Non forza mai la giocata cercando sempre il compagno più vicino.

Under 7 - Trova un gol difficile e prezioso allo stesso tempo. Dalla sua giocata nascono i tre punti che avvicinano la Champions League del prossimo anno. (dal’86’ Schick - s.v.)

Nainggolan 6 - Inizia lui il pressing giallorosso, ma nel momento in cui riconquista il pallone diventa impreciso. Nella ripresa si sposta a sinistra e si sacrifica tanto nonostante non ne abbia più. Prezioso nella gestione del pallone nei minuti finali.

Gerson 5 - Non fa coppia con Kolarov. Di Francesco lo vorrebbe largo a sinistra, mentre il brasiliano tende ad accentrarsi troppo. Nel secondo tempo lo sposta a fare l’interno di centrocampo e la sua prestazione migliora leggermente, ma non incide sul risultato.

Dzeko 6 - In area sono pochi i palloni giocabili e allora si trasforma in un “falso nove” smistando tanti palloni come in occasione del gol di Under. Vicino alla rete nella ripresa in un paio di occasioni.