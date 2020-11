Le pagelle della Roma - Veretout è un condizionale. Si salva solo Spinazzola

NAPOLI-ROMA

Mirante 4,5 - Sul gol di Insigne parte in ritardo e non riesce a spingere con i piedi. Poi si rifà su Mertens, buttandosi bene sulla sua sinistra, oltre a dire di no a Lozano. Su Fabian Ruiz potrebbe almeno provare il tuffo, il gol di Mertens è colpa sua.

Mancini 6 - Ha poco tempo per lasciare il segno, poi viene sostituito perché non ce la fa (dal 38' Juan Jesus 5- Viene sollecitato sì e no, ma il problema semmai è che Fabian Ruiz riesca a passare sotto le sue gambe con il tiro del 2-0).

Cristante 5 - Cerca di governare in mezzo alla retroguardia, come faceva nella Primavera del Milan. Non sfigura anche perché fa ripartire l'azione, ma in qualche circostanza perde: dopo il 2-0 non trova più la bussola.

Ibanez 5,5 - Concede la punizione del gol, prendendo il giallo

Karsdorp 5,5 - Meno intraprendente del suo alter ego sulla fascia sinistra, si limita al compito difensivo più che affondare.

Veretout 5,5 - Sarebbe in una condizione ottima, ma il condizionale è d'obbligo perché non fa una partita super nel primo tempo. Poi si fa male e deve dare forfait (dal 46' Villar 5 - Chiamato a cucire il gioco, prova a mettere l'impegno. Senza però lasciare granché il segno)

Pellegrini 5 - Qualche volta impreciso, prova a dare il suo apporto in quantità, oltre a cercare la conclusione senza successo (dal 79' Mayoral s.v.).

Spinazzola 6 - Bene sulla sua corsia di competenza, dopo i gol ora cerca anche la conclusione verso la porta. Uno degli ultimi ad arrendersi.

Pedro 5 - Qualche volta cerca di imbucare verso i compagni, per mandarli in porta. Non ci riesce molto spesso.

Mkhitaryan 5 - Rispetto alle scorse settimane è decisamente in calando, anche perché non ha molte occasioni per cambiare l'incidenza della partita.

Dzeko 5 - Non ha grande forza, né condizione. Prova a battagliare con Koulibaly ma perde sistematicamente (dal 71' Carles Perez s.v.)

Fonseca 5 - Tanti applausi finora, ne esce ridimensionato: può essere un bagno di umiltà, ma alla fine è sempre senza molti titolari.