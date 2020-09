Le pagelle della Roma - Veretout MVP, Dzeko sprecone. Fonseca, perché solo due cambi?

ROMA-JUVENTUS 2-2

(31' e 45'+1 Veretout; 44' e 69' Ronaldo)

Mirante 6 - A dispetto dei due gol subiti, non ha grandissimo lavoro da fare. Reattivo su un colpo di testa di Danilo partito da posizione irregolare, può poco sulle due marcature dei bianconeri.

Mancini 6,5 - Dalle sue parti ci sarebbe il pericolo pubblico numero uno, che però sfonda a tratti e fa male quando naviga per altri lidi. Positivo e propositivo anche in fase di disimpegno, come al solito.

Ibanez 6,5 - Non più una sorpresa, ma una solida certezza. Il migliore del terzetto difensivo romanista, in una prova complessivamente soddisfacente del reparto, non offre spazi a Morata.

Kumbulla 6 - Un filo di emozione, comprensibile se pensiamo che parliamo di un 2000 all'esordio all'Olimpico contro la Juve. Non tradisce, però: promosso, contro un attacco pericoloso come quello bianconero.

Santon 6 - Meno cercato dai suoi compagni rispetto al dirimpettaio, contiene senza troppi patemi Cuadrado che da quel lato non è propriamente a suo agio. (Dal 68' Peres 5 - Entra e Ronaldo gli salta sulla testa. Malcapitato. Poi non fa nulla per riscattarsi).

Veretout 7,5 - Non ci fosse un certo Cristiano Ronaldo, sarebbe il man of the match. Si procura e realizza il rigore dell'1-0, poi sigla anche il secondo vantaggio romanista. Domina a centrocampo.

Pellegrini 5,5 - Molto ingenuo sul calcio di rigore, quando lascia fin troppo largo il braccio che intercetta il pallone di Ronaldo. Promosso in quasi tutto il resto, ma l'occasione è di quelle potenzialmente decisive. (Dal 72' Diawara 6 - Il casus belli, di cui ovviamente non ha alcuna responsabilità, alle spalle: entra quando la Roma incomprensibilmente non vuole più offendere).

Spinazzola 6,5 - Finché ha benzina, non lo prendono mai. Sfonda spesso e volentieri, mette la palla che Dzeko non capitalizza e invece avrebbe chiuso la partita. La Juve fa giocare Cuadrado fuori ruolo a sinistra: sicuri che non sia un rimpianto?

Pedro 6 - Tocchi e tocchetti, bei dribbling e qualche accelerazione. Parte bene, poi in concreto non punge più di tanto. Quando troverà la sua dimensione in questa squadra farà bene. Cioè male agli avversari.

Mkhitaryan 7 - Vedrà e rivedrà quell'occasione divorata al 12'. Si rifà offrendo a Veretout la palla del 2-1. Giocatore di alta e altra categoria, in questa Roma ha tutto per fare la differenza.

Dzeko 5,5 - Dr Jekyll e Mr Hyde. Trova di fronte la Signora che l'ha sedotto e abbandonato, non riesce a farle male se non per interposta persona. Decisivo negli appoggi e nel fare girare la palla (suo il lancio che porta al gol del 2-1), molto meno efficace quando può pungere, che poi sarebbe la sua specialità. Il palo trema ancora, ma aveva tutto lo specchio da poter inquadrare. Un'occasione così, uno come lui non la può sprecare.

Fonseca 6 - Voto a metà. Da un lato la bella prova dei suoi ragazzi, che per quasi tutta la partita mettono sotto i campioni d'Italia. Dall'altro, la scelta di non operare più di due cambi, proprio quando la Juve sembrava in difficoltà. Non aveva e non avrà Zaniolo, non ha una vera alternativa a Dzeko, ma qualcosa in più poteva inventarla. Un punto guadagnato o due persi? Forse la seconda risposta è quella giusta.