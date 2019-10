Le pagelle della Roma - Zaniolo è ovunque. Fazio anche sfortunato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

UDINESE-ROMA 0-4

Pau Lopez 6,5 - Non ha molto lavoro nel primo tempo, al contrario dei suoi compagni di reparto. Un bel volo su una saetta da lontano, poco di più.

Santon 6 - Rischia molto sullo 0- 0, toccando Sema - forse anche involontariamente - ma viene graziato dall'arbitro.

Smalling 6,5 - Pronti-via dà un pallone sanguinolento a Mancini, provocando il suo giallo. Poi però si riscopre roccioso, andando anche in gol dopo lo svarione di Lasagna.

Fazio 5 - Rischia un rigore su Lasagna, poi viene punito probabilmente oltremodo per l'intervento su Okaka. Anche sfortunato.

Kolarov 7 - Fa il suo sulla sinistra, andando vicino al gol con una punizione deviata. In costante sovrapposizione su Kluivert, dagli undici metri è glaciale.

Mancini 7 - Ha trovato una discreta dimensione da centrocampista, poi arretra quando viene espulso Fazio. Facendo molto bene, al di là del giallo.

Veretout 6,5 - Lavoro da taglia e cuci in mezzo al campo, provando anche a distribuire il pallone in maniera rapida.

Zaniolo 7 - Grosso merito nell'andare in gol subito, poi va vicino alla doppietta personale in un paio di circostanze. Bravo sia a tenere il pallone, a tratti diventa devastante (dal 79' Florenzi s.v.).

Pastore 7 - Potrebbe mandare sul 2-0 la Roma, ma perde il tempo della giocata, cercando di entrare con il pallone. Tanta classe, straordinario il pallone per il 3-0 di Kluivert (dal 72' Perotti s.v.).

Kluivert 7 - Chiude il match con il marchio di fabbrica, sterzata sul destro e stoccata. Si guadagna il rigore, anche se probabilmente è Becao a sbagliare (dal 69' Cetin s.v.).

Dzeko 6 - Regista d'attacco, per una volta è impreciso sotto porta. A dire la verità gli capitano solo un paio di opportunità