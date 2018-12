Le pagelle della Roma - Zaniolo e Schick danno spettacolo, bene Nzonzi

Risultato finale: Roma 3, Sassuolo 0.

Olsen 6 - Rischia grosso dopo un minuto, ma è l'unica emozione della sua gara.

Florenzi 5,5 - In grande affanno nel primo tempo: rischia grosso su Berardi, poi si fa ammonire stendendo Dell'Orco.

Manolas 6,5 - Con la sua velocità limita alla grande gli attaccanti del Sassuolo: serata di relativa tranquillità, specie nella ripresa quando la Roma avanza il proprio raggio d'azione.

Fazio 6 - Dietro la Roma rischia poco, per l'argentino menzione obbligatoria per i tanti lanci pericolosi: suo l'assist per il gol di Schick, per dirne uno. Ma la dormita finale spalanca le porte al gol della bandiera di Babacar.

Kolarov 6 - Appoggia con continuità l'azione offensiva, pur non riuscendo a pescare Schick coi suoi cross tesi. In difesa rischia poco.

Nzonzi 6,5 - In grande crescita: lucidissimo, avvia la giocata e chiama il pressing avanzato.

Cristante 6 - Sicuramente più a suo agio nel ruolo, in cui è comunque adattato: rispetto alle recenti prove, meno apporto offensivo nei suoi novanta minuti.

Cengiz Under 6 - Stasera la Roma non ha bisogno di lui: va vicino al gol con una rasoiata, per il resto della gara si diverte.

Zaniolo 7,5 - Sciupone nel primo tempo, delizioso nella ripresa: fa fuori Ferrari facendolo sembrare un principiante, alza la traiettoria e segna il tris. Dal 64' Pastore 6 - Dà una interpretazione molto diversa al ruolo, ma Di Francesco vuole recuperarlo. Sa quanto potrà essere importante.

Perotti 6,5 - Spiazza Consigli dal dischetto e dà equilibrio alla squadra. Recupero importantissimo per Di Francesco. Dal 67' Kluivert sv.

Schick 7,5 - Si prende il rigore, rischia il patatrac e scaccia via le paure con il gol del bis. Potrebbe segnarne almeno altri due, ma meglio non chiedere troppo. Dal 75' Dzeko sv.