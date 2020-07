Le pagelle della Roma - Zaniolo-gol dopo 7 mesi, Kalinic risponde presente. Ibanez da rivedere

vedi letture

Brescia-Roma 0-3 (48' Fazio, 62' Kalinic, 75' Zaniolo)

Mirante 6,5 - Sostituisce a sorpresa Pau Lopez per scelta tecnica e non si fa trovare impreparato: inoperoso per un tempo, tempestivo con almeno due ottimi interventi (in particolare, quello su Torregrossa) nel secondo.

Mancini 6 - Ordinaria amministrazione per 82 minuti, con pochi pericoli corsi e nessun errore a macchiare la sua prestazione (Dall'82' Spinazzola s.v.).

Fazio 7 - Non troppo impegnato in fase difensiva, ne approfitta per provare a imbeccare gli attaccanti con un paio di lanci millimetrici. Poi, visto che il gol sembra proprio non voler arrivare, si trasforma in un bomber e la sblocca lui stesso in una mischia in area di rigore.

Ibanez 5,5 - Riproposto titolare dopo le due gare consecutive con Napoli e Parma, il brasiliano risponde con un po' di incertezza e un paio di black-out che destano qualche perplessità.

Bruno Peres 6,5 - Vince il ballottaggio sulla destra con Zappacosta e attacca la fascia ad alta velocità, mettendo in area cross a ripetizione. A tratti, sembra il laterale devastante ammirato a Torino.

Veretout 6,5 - Dopo il golazo col Parma, stavolta il francese si dedica più che altro all'intensità e nel primo tempo fa trottare la Roma a grandi ritmi lungo la linea di metà campo (Dal 66' Villar 6 - Il giovane spagnolo entra senza paura e contribuisce alla vittoria convincente dei giallorossi nel secondo tempo).

Diawara 6 - Ordinato e abile nello sbrogliare più di una situazione pericolosa davanti alla difesa. È in fiducia e si vede.

Kolarov 6 - Pur senza brillare, il laterale serbo copre bene la fascia e impegna Andrenacci su punizione a fine primo tempo.

Carles Perez 6,5 - Sbaglia un'occasione nel primo tempo, ma è ispirato e nella ripresa impacchetta un assist al bacio per Kalinic con un lancio in profondità da vedere e rivedere (Dal 66' Perotti 6,5 - Non impiega neanche dieci minuti nel regalare a Zaniolo la gioia del gol con una bella combinazione sulla sinistra).

Pellegrini 6,5 - Si accende a sprazzi nei primi 45 minuti, ma nella ripresa confeziona un angolo coi fiocchi che porta al vantaggio firmato da Fazio (Dal 66' Zaniolo 7 - Fonseca gli concede altri minuti preziosi nel suo percorso di recupero dall'infortunio al ginocchio e il gol del 3-0 è sicuramente la ciliegina sulla torta. Voto 7 e un grosso in bocca al lupo anche in ottica Nazionale!).

Kalinic 7 - Dzeko non sta bene e l'allenatore gli offre un'occasione importantissima dal 1': il croato risponde con una matta voglia di mettersi in mostra e nella ripresa viene premiato dal suo tanto atteso terzo gol stagionale (Dal 79' Dzeko 6,5 - Entra, spacca la traversa e poi colpisce pure un clamoroso palo. Tutto questo, pur non essendo al meglio della condizione fisica e in appena una manciata di minuti).

Paulo Fonseca 7 - Mirante al posto di Pau Lopez e Kalinic per Dzeko sono scelte che pagano. L'allenatore della Roma ripropone il 3-4-2-1 e trova così un po' di continuità, a livello di modulo e soprattutto di risultati (seconda vittoria consecutiva). I suoi giallorossi sono vivi e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire il quinto posto in classifica. Un altro bel segnale da confermare ulteriormente nel prossimo match contro il Verona.