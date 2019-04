Le pagelle della Roma - Zaniolo ispirato. Che gol per Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirante 6 - Sul primo gol di Pezzella non accenna l'uscita, sebbene il pallone di Biraghi fosse ben calibrato. Non può niente sulla seconda rete firmata da Gerson con decisivo tocco di Juan Jesus.

Santon 5,5 - Gioca con attenzione, ma dalla sua parte Muriel è spesso pericolosissimo. Sfortunatissimo nella ripresa, quando deve abbandonare il campo per colpa dell'ennesimo infortunio muscolare. (dal 68esimo Karsdorp 6 - Entra a freddo e questo non lo aiuta. Ma si fa vedere con due buone chiusure in area).

Fazio 6 - Meglio nella ripresa che nel primo tempo. Sulla prime rete della Fiorentina appare morbido nelle marcature, ma come detto si riscatta con grandi chiusure nel secondo tempo.

Juan Jesus 6 - Simeone nel primo tempo gli scappa in un paio di circostanze. Ma risulta comunque prezioso, non commettendo sbavature evidenti.

Kolarov 5,5 - Spinge sulla sinistra e si fa portatore di esperienza quando le cose sembrano mettersi male. Ma sul primo gol di Pezzella potrebbe fare ben di più.

Zaniolo 7 - Pimpante fin dalle prime battute, è lui il giocatore che mette più in apprensione la difesa viola. Il ruolo di trequartista lo esalta e l'inserimento con gol di testa del primo tempo è una giocata che fa davvero ben sperare per il futuro. Anche azzurro. (dal 75esimo Under sv).

Nzonzi 6 - Nel primo tempo sembra fuori giri, non trova i tempi e sbaglia appoggi semplici. Nella ripresa cresce, soprattutto fisicamente, e aiuta in entrambe le fasi di gioco.

Cristante 5,5 - Partita sottotono, senza acuti degni di nota. Nel primo tempo pensa più ad aiutare in fase difensiva sganciando Zaniolo, nella ripresa si fa vedere qualche metro più avanti ma la precisione non è sempre quella giusta.

Kluivert 6,5 - Alla fine della partita le statistiche dicono due assist. Un buon bottino per l'olandese, anche se deve migliorare un po' sui movimenti difensivi che gli chiede Ranieri. (dal 58esimo Pellegrini 6 - Entra per dare qualità alla manovra e a tratti ci riesce).

Dzeko 5,5 - Gioca spesso al servizio della squadra, e infatti le conclusioni a suo nome arrivano tutte da fuori area. Avvia l'azione del primo gol, ma nella ripresa si divora, di testa, una clamorosa palla gol sul 2-2.

Perotti 7 - Che gol, per l'argentino. La rete del 2-2 arriva dopo una gara non proprio di livello, fatta di qualche sbadata difensiva e poco gioco. Ma con la rete si sblocca e migliora anche nella copertura del campo.