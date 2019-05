Le pagelle della Roma - Zaniolo non incide, Dzeko fermo al palo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Sassuolo-Roma 0-0

Mirante 6,5 - Dà sicurezza al reparto difensivo e si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Miracoloso alla fine del primo tempo con la parata di piede sul tiro incrociato di Djuricic.

Florenzi 6 - Si fa vedere in proiezione offensiva, senza mai risparmiarsi anche quando chiamato a indietreggiare. La retroguardia del Sassuolo fatica a contenerlo.

Fazio 6 - Qualche errore di posizione, prezioso in area avversaria. Al 93' segna e illude i propri tifosi ma la rete non è convalidata per fuorigioco di Dzeko, ci riprova 30 secondi dopo senza inquadrare lo specchio.

Juan Jesus 6 - Non commette sbavature, anzi è sempre puntuale negli interventi nella sua zona di competenza.

Kolarov 6,5 - Ha il piede caldo, lo testimonia il cross al centro nella prima frazione che Dzeko spedisce a lato e la conclusione al 38' intercettata da Consigli.

Cristante 6 - Disputa una prestazione senza acuti ma di buona sostanza, sfiora il gol al'ora di gioco chiamando Consigli al grande intervento da pochi passi.

Nzonzi 6 - Importante quando deve chiudere gli spazi agli avversari, non brilla ma si lascia sorprendere poche volte dalle manovre neroverdi.

Under 5,5 - Scalda i guantoni a Consigli, cala alla distanza e fatica sulla sua corsia nel creare spazi tra le maglie dei difensori avversari. (Dal 66' Kluivert 5,5 - Poco lucido quando ha dei palloni 'puliti' da giocare, poi colpisce un palo in modo fortunoso).

Zaniolo 5 - Schierato a sinistra nei tre di centrocampo, poco ispirato durante la sua permanenza in campo. Non convince come invece ha fatto in passato. Ranieri lo richiama in panchina. (Dal 65' Pastore 5,5 - Dopo pochi secondi 'rischia' di segnare, ma Demiral lo blocca).

El Shaarawy 6 - Dalla sinistra prova a servire i suoi compagni, importante per creare gli spazi ma sul suo giudizio pesa come un macigno il gol fallito da due passi. (Dal 77' Perotti 6 - Venti minuti in campo, recupero compreso, senza riuscire a dare il suo contributo).

Dzeko 6 - Lavora, come spesso accade, spalle alla porta. Il Sassuolo lo limita, ma colpisce un palo esterno nella ripresa che grida ancora vendetta.