Le pagelle della Roma - Zaniolo pizzica, errori decisivi per Under e Fazio

Risultato finale: Roma 0, Real Madrid 2.

Olsen 6 - Rivedibile coi piedi, in fase di rilancio sbaglia almeno tre palloni, ma tra i pali è una certezza.

Florenzi 6,5 - Generosissimo, chiude all'attacco dopo una gara di grande attenzione sulle tracce di Bale e Benzema, che si scambiano spesso la posizione.

Fazio 5 - Abusa del passaggio al portiere e alla lunga paga: aggrava la sua posizione con l'assist, involontario, per Bale.

Manolas 6,5 - Con o senza il greco la retroguardia assume tutt'altra forma: fondamentale con un paio di recuperi in velocità sul rapidissimo attacco ospite anche se non esente da colpe nel 2-0 Real.

Kolarov 6 - Primo tempo da grande protagonista: attacca lo spazio, costruisce per i compagni e va anche al tiro. Secondo tempo in flessione fisica, si vede poco.

Nzonzi 6 - Prova a dare equilibrio alla squadra e consegnare all'attacco palloni puliti, riuscendoci a tratti. Dal 65' Coric 6 - Si cala bene nel match e offre diverse verticalizzazioni interessanti ai compagni.

Cristante 6,5 - Molto attivo, è l'unico a provare ad alzare il ritmo e il centrocampo del Real lo soffre per questo sua aggressività.

Zaniolo 7 - La sua posizione dà terribilmente fastidio al Real Madrid: sta alto e non rincula a centrocampo, per chiara disposizione di Di Francesco. L'assist per Under, è al bacio. Dal 69' Karsdorp 6,5 - Entra bene in partita, mettendo anche un paio di palloni pericolosi in mezzo, favorito però dalla freschezza.

El Shaarawy 6,5 - Parte forte, forse troppo: problema muscolare e addio sfida ai campioni del mondo. Dal 22' Kluivert 5,5 - L'Italia non è l'Olanda, la Champions tanto meno: fumoso, ci mette tutto l'impegno ma non è mai incisivo.

Schick 6 - Di stima: tocca pochi palloni, uno lo scaraventa in porta ma trova Courtois. Secondo tempo da ectoplasma, non è la prima volta.

Under 5 - Clamoroso, irripetibile, inaudito errore a porta vuota. Peccato, perché è uno dei più attivi in campo e Marcelo lo rincorre per novanta minuti.