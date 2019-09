Le pagelle della Roma - Zaniolo principino d'Europa. Pastore in rodaggio

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma-Basaksehir 4-0

Pau Lopez 6: Inoperoso per gran parte della gara. Solo una piccola sbavatura in uscita che serve per ricordarsi che in campo c'è anche lui.

Spinazzola 7: Alla prima da titolare sfodera una prova più che convincente dimostrando di essere finalmente tornato in palla. Propizia con un cross teso l'autogol del vantaggio romanista e con Zaniolo forma un asse solidissimo e spettacolare sulla fascia destra.

Fazio 6: Dalle sue parti non passa uno spillo. L'argentino è in forma e si vede. Permette a Pau Lopez di dormire sogni tranquilli nonostante gli avversari prediligano il gioco per vie centrali. Anche Jesus ci guadagna.

Juan Jesus 6,5: Inizia la partita col brivido ma poi si riprende alla grande. Tante chiusure anche al limite e spettacolari che però sono anche funzionali visto l'inoperosità pressoché totale di Pau Lopez.

Kolarov 6,5: Spinge meno del solito ma solo perché dall'altra parte Spinazzola è spesso libero di salire fino all'area di rigore avversaria. Sufficiente senza sbavature non demerita rispetto ai compagni.

Cristante 6,5: Regge il centrocampo con autorevolezza. Aiuta l'esordiente Diawara al suo fianco chiudendo qualche falla lasciata qua e la dall'ex Napoli. (Dal 72' Veretout 5,5 - Entra quando la partita è ormai indirizzata e prende un giallo dopo nemmeno un minuto).

Diawara 5,5: Contrariamente a Spinazzola si vede che è alla prima da titolare. Ogni tanto si trova fuori posizione e perde anche qualche pallone potenzialmente sanguinoso. Non una prova disastrosa sia chiaro, ma deve ancora nel mood di Fonseca.

Zaniolo 8: Dal Bernabeu a oggi ne ha fatta di strada. In un anno è passato da talentino a certezza con una facilità rara. Regala colpi di classe, dribbling, sgroppate, un assist e un bel gol. Difficile chiedere di più alla sua prestazione.

Pastore 5,5: Inizia la propria serata tra i fischi della Curva Sud e la termina tra gli applausi. In realtà, in campo non è certo tra i migliori, ma sta crescendo fisicamente e a corrente alternata accende la luce in avanti con assist di grande pregio che Dzeko non riesce a trasformare in rete. Sbaglia diversi palloni nel primo tempo, ma se dovesse ritrovare fiducia potrebbe trasformarsi in un'arma in più per Fonseca.(Dal 64' Lorenzo Pellegrini 6,5 - Consueta classe a disposizione dei compagni. Nelle partite che contano difficile che Fonseca ne possa fare a meno)

Kluivert 7: Si vede che è in fiducia e che ha la voglia di dimostrare di poter essere un titolare della Roma di Fonseca. Ripaga la titolarità con una prestazione generosa e a tratti spettacolare che conclude con un grande gol, il secondo di fila. Una freccia velenosa sempre a disposizione dell'arco del tecnico portoghese.

Dzeko 7: Quando gioca in Europa si accende di una luce brillantissima. Ha iniziato bene la stagione e lo conferma anche questa sera. Il gol è facile facile ma è il rendimento globale che lo rende il consueto condottiero dell'attacco giallorosso. Gestisce la palla e la smista con la classe che lo contraddistingue. Unico neo della partita, il colpo di testa che annulla il gol di Zaniolo per fuorigioco. (Dal 74' Kalinic 6 - Si mangia il potenziale primo gol in giallorosso con un doppio tiro centrale che favorisce l'intervento di Gunok).