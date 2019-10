Le pagelle della Roma - Zaniolo risponde alle critiche. Che errore Florenzi

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

Roma-Borussia Monchengladbach: 1-1 (32' Zaniolo, 93' Stindl)

Pau Lopez 6: Nel primo tempo sono tanti i tiri tedeschi verso la sua porta ma di fatto non deve mai intervenire. La prima parata a terra della sua partita arriva al 79', ma è sempre attento anche quando deve usare i piedi. Spiazzato sul rigore.

Spinazzola 5,5: Inizia timidamente, anche perché davanti Zaniolo è "ingombrante" e prosegue senza particolari sgroppate. Impreciso talvolta nelle chiusure difensive, è il meno "tranquillo" della retroguardia di Fonseca.

Fazio 6: All'8' perde Bensebani che per fortuna prende la traversa di testa. Successivamente prende le misure a Embolo che non è neanche al meglio. Se la cava in un paio di situazioni complicate con mestiere e la consueta intelligenza.

Smalling 6: Per lunghi tratti è il migliore della difesa della Roma. Gioca con esperienza e combatte bene anche sui colpi di testa. Nonostante non sia un fulmine se la gioca alla grande con il giovane Thuram. Al 93' interviene in modo scomposto ma il rigore lo vede solo l'arbitro Collum.

Kolarov 6: Partita attenta ma senza guizzi. Si preoccupa soprattutto di evitare le imbucate di Hermann che però ogni tanto gli scappa. Non la sua migliore partita ma tutto sommato si porta a casa la pagnotta.

Mancini 6,5: Non paga lo scotto dell'atipico ruolo a centrocampo, anzi. E' bravo sia a ripiegare in fase difensiva dando mano centralmente a Smalling e Fazio, sia a farsi trovare nel palleggio in mediana. Si vede che ha i piedi educati e Fonseca, con lui, ha trovato una buona soluzione alternativa per sopperire alle tante assenze. Sicuramente meglio lui di uno svincolato.

Veretout 6: Certe volte ha delle idee da fantasista puro, cambi di campo che aprono in due la difesa tedesca, purtroppo senza esito. Altre volte però perde l'uomo che entra per vie centrali creando non pochi problemi alla difesa. In ogni caso è uno dei più positivi anche nei momenti di difficoltà e viste le tante assenze non può altro che essere una buona notizia.

Zaniolo 6,5: Gioie e dolori, ma soprattutto gol. All'Olimpico si sente a casa e infatti tutte le sue reti sono arrivate in casa. Alterna giocate d'alta classe a disattenzioni che rischiano anche di essere fatali. Sbaglia diverse scelte semplici ma si prende la soddisfazione di rispondere con i fatti alle critiche ricevute ieri da Capello. (Dal 77' Antonnucci 6 - Entra senza riuscire a fare un gran che a parte qualche corsa in pressing).

Pastore 6: Sulla trequarti si destreggia sicuramente meglio rispetto al centrocampo. Fisicamente pare stare bene e un paio di numeri dei suoi lo confermano. Niente di trascendentale, ma sicuramente una partita da piena sufficienza sottolineata anche dagli applausi dell'Olimpico. (Dal 62' Perotti 5,5: Sbaglia a non calciare dal limite quando un contropiede lo porta al vertice dell'area, il suo passaggio per Kluivert è un bocconcino per i difensori avversari. Tiene poco palla e non incide).

Kluivert 5: Dà l'idea di aver sprecato un'altra occasione. E' vero che spesso ripiega per dare mano al centrocampo, ma allo stesso tempo non riesce mai a saltare l'uomo e spesso sbaglia la scelta nel momento del passaggio che potrebbe rivelarsi decisivo. A un quarto d'ora dalla fine prende anche l'immancabile giallo che ormai pare caratterizzarlo più del dribbling. (Dall'83' Florenzi 5: Si mangia un'occasione clamorosa all'89' su perfetto assist di Dzeko che avrebbe potuto chiudere in anticipo la partita. Un errore che costa carissimo)

Dzeko 6: Partita di grande sacrificio per il capitano che patisce la mascherina ma non si risparmia nel fare a sportellate con i difensori tedeschi. Segna il gol del 2-0 nel primo tempo ma è in fuorigioco. In ogni caso è uno spauracchio che tiene in costante tensione la retroguardia avversaria. L'assist per Florenzi avrebbe meritato miglior fortuna.