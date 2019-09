Le pagelle della Roma - Zaniolo sfortunato, Dzeko leader

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pau Lopez 6 - Un gol subito, poi deve ringraziare i legni della sua porta per ben quattro volte. Comincia con qualche uscita avventurosa, poi si riscatta.

Florenzi 6 - Resta piuttosto basso, lasciando Under libero di attaccare. Lulic non gli crea particolari problemi. (Dall'89' Diawara s.v.).

Mancini 5,5 - Non riesce a dare sicurezza al reparto in coppia con Fazio. La Lazio sfonda troppo spesso centralmente, Fonseca dovrà lavorare sull'ex Atalanta, abituato a giocare con la difesa a 3.

Fazio 5,5 - Nonostante l'esperienza va spesso in difficoltà sulle avanzate degli avversari, che creano molti pericoli dalle parti di Pau Lopez.

Kolarov 6 - Ha sulla coscienza la palla persa in occasione del pareggio di Luis Alberto. Trasforma con freddezza il rigore che porta in vantaggio la Roma.

Cristante 6 - Spesso si ritrova in inferiorità numerica contro i centrocampisti avversari. Se la cava con una prova di grande sostanza.

Pellegrini 6,5 - Si sacrifica per la squadra, che soffre la superiorità numerica dei laziali in mezzo. Diverse chiusure da applausi, poi è sempre presente in avanti, nel ribaltamento dell'azione.

Under 5,5 - Passo indietro rispetto all'esordio con il Genoa. Nessuna giocata degna di nota per l'esterno turco. (Dal 67' Pastore 6 - Fonseca gli dà fiducia e l'argentino contribuisce a far salire la squadra nel momento più difficile).

Zaniolo 6,5 - Quando parte in progressione sono dolori. La difesa della Lazio non lo tiene sul piano fisico, è sfortunato nel colpire due pali nel primo tempo. Pericolo costante (Dal 79' Santon s.v. -).

Kluivert 6 - Discreta prova per l'esterno olandese, che si ritrova in campo per il forfait all'ultimo minuto di Zappacosta. Niente di trascendentale, ma mostra buona personalità.

Dzeko 6,5 - Quando la palla termina tra i piedi del bosniaco, è sempre in cassaforte. Punto di riferimento e leader dei giallorossi, si procura il rigore con grande furbizia.