Le pagelle della Roma - Zaniolo si vendica. Pellegrini segna e incanta

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Pau Lopez 6,5: Bene nel primo tempo quando neutralizza una mina di Boateng. Nel secondo tempo resta praticamente a guardare.

Florenzi 6,5: Si fa fatica a pensare che sia un calciatore potenzialmente in esubero. E' preciso e ha grande voglia di tenersi stretta la Roma. E probabilmente se lo merita.

Smalling 7: Giganteggia per tutto il primo tempo ma non risulta molto vispo nell'unica azione che conta, ovvero quella che porta al gol di Badelj. Per il resto della partita sbaglia pochissimo e si conferma uno dei migliori acquisti estivi.

Mancini 6,5: Ingaggia una sfida molto fisica sia contro Vlahovic che contro Boateng e spesso ne esce vincitore. Non fatica quando Montella gli regala Pedro.

Kolarov 7: Disegna una traiettoria magica quando al 21' mette in rete l'ennesima punizione della sua carriera. Un giocatore inamovibile anche per il peso del suo carattere.

Veretout 6,5: Lascia l'impostazione del gioco e si limita al compitino difensivo. Meno brillante rispetto al giocatore box to box che stanno imparando ad amare nella Capitale.

Diawara 7: In crescita costante anche nella gestione della palla oltre che nella fase difensiva che di solito è quella dove eccelle di più. Prova un paio di verticalizzazioni pazzesche che solo per l'imprecisione degli attaccanti non vanno a buon fine.

Zaniolo 7,5: Mette lo zampino sia nel primo gol, con un assist perfetto, che nel secondo visto che è lui a prendere la punizione trasformata da Kolarov. Nella ripresa si fa mezzo campo e si toglie un bel sassolino segnando nello stadio che gli è stato negato da ragazzino. (Dal 45' Spinazzola S.V.).

Pellegrini 7: La sua qualità sta tutta nel lancio che libera Zaniolo al centro dell'area nell'azione dell'1-0. Nella ripresa si riprende il gol che gli è stato tolto contro la SPAL: un colpo da biliardo che incanta prima della sostituzione per un colpo subito al piede. (Dal 40' Under S.V.)

Perotti 5,5: E' il meno pericoloso dell'attacco giallorosso. Non riesce mai a essere pericoloso, un passo indietro rispetto alle ultime uscite. (Dal 31' Mkhitaryan 6: Entra e la Roma cambia passo. Forse non per merito suo, ma il voto è comunque positivo).

Dzeko 7: Anche quando non gioca la sua migliore partita segna e fa segnare con l'assist per Pellegrini. Cosa chiedergli di più?