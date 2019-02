Le pagelle della Samp - Andersen, brutta serata. Si ferma Quagliarella

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Sampdoria 3-0

Audero 5.5 - Può poco o nulla sul gol di Milik e sul rigore calciato da Verdi, può qualcosa in più sulla rete di Insigne: sulla conclusione dell'attaccante partenopeo si muove con un pizzico di ritardo.

Bereszynski 5.5 - La sua rasoiata al 72esimo l'unico sussulto di un match in cui ha potuto e dovuto solo difendere a causa dell'ottima serata del tandem Mario Rui-Zielinski.

Andersen 5 - La rete di Milik è una macchia sulla sua valutazione. Sul ribaltamento di fronte il centravanti polacco gli prende il tempo, gli chiude astutamente la strada e deposita in rete il pallone servito da Callejon. Mezzo voto in meno per il braccio largo sul tiro di Zielinski che permette al Napoli di usufruire di un calcio di rigore e di chiudere il match sul 3-0.

Colley 6 - Più concentrato rispetto al compagno di reparto, però sul gol di Insigne si muove con quell'attimo di ritardo che permette all'attaccante del Napoli di trovare il varco giusto per trafiggere Audero.

Murru 6 - Il migliore della linea difensiva nella prima frazione per corsa e capacità di accompagnare l'azione in fase di possesso. Nella ripresa, invece, si vede molto meno.

Linetty 5.5 - Non sempre nella partita, concentrato a tratti e quindi in balia di un Napoli più continuo e sul pezzo.

Ekdal 5.5 - Prestazione dignitosa in cabina di regia. Dall'altro lato, però, la prestazione dei due centrocampisti centrali è stata eccellente. Dal 73esimo Ronaldo Vieira 6 - Entra quando il risultato è già segnato, non ha colpe per il ko.

Jankto 5.5 - Continua a non convincere del tutto, questa sera Giampaolo gli ha concesso una buona opportunità ma non ha retto il confronto col centrocampo del Napoli.

Ramirez 5 - Giampaolo gli concede una buona occasione, ma ha le polveri bagnate. Si muove poco e male tra le linee e a inizio ripresa Giampaolo lo richiama frettolosamente in panchina. Dal 54esimo Saponara 6.5 - Più pericolosa la Sampdoria con il suo ingresso, è bravo a sfruttare il calo fisico dei partenopei dopo l'ora di gioco per ispirare le azioni più pericolose.

Defrel 5 - Schierato a sorpresa dal primo minuto, scompare presto dal campo dopo un primo quarto d'ora ricco di buona volontà. Dal 59esimo Gabbiadini 5.5 - Entrato tra gli applausi dei suoi ex tifosi, a differenza di Saponara non è riuscito a inserirsi subito con continuità nelle trame del match.

Quagliarella 6 - Il destino vuole che la striscia di gare consecutive sempre a segno si sia chiusa nel suo stadio, in quel San Paolo che da tifoso porta sempre nel cuore. Al netto di ciò, è stato comunque il giocatore della Sampdoria più pericoloso dalle parti di Meret.