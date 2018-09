Le pagelle della Samp - Caprari cecchino, Audero para anche le mosche

Audero 7 - Para praticamente tutto, anche di più. Mantiene in linea di galleggiamento, pur sbagliando un paio di ripartenze con la mano. Sala 5 - Viene saltato a turno da un po' tutti. Tonelli 6 - Meglio dei compagni di reparto, è l'unico a non essere saltato sistematicamente...

Lazio-Apollon, in 20mila all'Olimpico

Barça, Rakitic: "Prima in Champions sempre dura. Messi impressionante"

Tottenham, Lamela difende Kane dopo l'Inter: "Non è una macchina"

Dudelange, Kenia: "Ho giocato contro Gattuso ma non credo si ricordi"

Chelsea, quinquennale per il crack gallese Ampadu

Ajax-AEK, le formazioni: De Jong in difesa, out De Ligt

Lichtsteiner: "Non abituato alla panchina. EL? Alla Juve volevamo tutto"

Atl. Madrid, Gimenez raggiante: "Felice per il primo gol in Champions"

Eintracht, Trapp: "Con Lazio e Marsiglia, girone davvero bello in Europa"

Stella Rossa, Boakye: "Pari col Napoli dà fiducia per il futuro"

Dugarry contro Neymar: "Inaccettabile, ha preso in giro il mondo"

Manchester City-Lione, le formazioni: out Aguero, c'è Gabriel Jesus

Premier League, per guidare il calcio inglese ci sarebbe l'idea Tony Blair

La BBC incorona Lionel Messi: "Unique and Majestic"

Le pagelle dell'AEK Atene - Ponce poco assistito, non delude Oikonomou

Defrel 5 - Come i compagni di reparto, non si vedono quasi mai.

Quagliarella 5 - Si vede poco, zero tiri verso la porta (Dall'82' Kownacki s.v.)

Caprari 7 - È l'unico a impensierire la difesa viola per un gran lasso di tempo. Poi segna anche (dal 70' Ramirez s.v.).

Linetty 5 - Sbaglia quasi tutti i passaggi, pure quelli più semplici. Serata no (Dal 55' Praet 6,5 - Migliora sensibilmente il centrocampo).

Ekdal 5,5 - Si fa notare più per le imprecisioni che per il lavoro oscuro.

Barreto 6,5 - Tenta di cucire il gioco, sventaglia un gran bell'assist per l'1-1 di Caprari.

Murru 6 - Un paio di discese, nulla più, almeno in avanti. Dietro si nobilita con un paio di interventi.

Andersen 4,5 - Sbaglia un retropassaggio al terzo minuto, si perde Simeone al tredicesimo. Non sembra mai sicuro.

Tonelli 6 - Meglio dei compagni di reparto, è l'unico a non essere saltato sistematicamente nel primo tempo.

Audero 7 - Para praticamente tutto, anche di più. Mantiene in linea di galleggiamento, pur sbagliando un paio di ripartenze con la mano.

