Le pagelle della Samp - Colley disastro. Per Quagliarella parlano i numeri

PARMA-SAMPDORIA 3-3 (2' Gazzola, 67' Kucka, 71' Bastoni; 28' e 61' Quagliarella, 38' Defrel)

Audero 6,5 - Come per Sepe: torna a casa con tre gol al passivo, ma anche tante buone cose. Da applausi l'uscita bassa che pare un errore di Ceravolo e invece è un suo capolavoro.

Bereszynski 5,5 - Tempo due minuti e dalle sue parti si palesa l'incubo Gervinho. Bruciato a freddo. Poi vive una domenica più tranquilla di quanto il risultato non direbbe.

Ferrari 5,5 - Difficile andare oltre la sufficienza per la difesa bluerchiata oggi. Non ha responsabilità specifiche, ma neanche grossi meriti. E va spesso in difficoltà su Gervinho.

Colley 4 - Espulso a tre minuti dalla fine, è incredibile come ci sia arrivato. Pronti via, subito giallo. Poi riapre una partita già vinta col fallo da rigore: graziato da Fabbri, in quell'occasione e non solo, ha comunque fretta di fare la doccia prima degli altri.

Murru 6,5 - Uno dei migliori, dei suoi e non solo. Convincenti le combinazioni con Jankto, c'è tanto di suo nella rete di Defrel.

Praet 6,5 - Se Kucka ti sviene davanti e ti lascia il pallone, non puoi far altro che ringraziare e darlo a chi di dovere. Partita bella del belga, come spesso gli capita, con tanta roba in entrambe le fasi di gioco.

Ekdal 5,5 - Non la partita migliore per chi deve dettarne il ritmo di gioco. Poche sbavature, ma anche nulla di indimenticabile.

Jankto 6,5 - Tornato ad alti livelli, scatta e strappa come pochi. Cresce nella ripresa.

Defrel 6,5 - Il gol non è dei più complicati, ma ha comunque il grande merito di esserci e soprattutto di segnarlo. Decima marcatura in questo campionato, mica male. (Dal 78' Caprari s.v.).

Gabbiadini 5 - Guarda i suoi compagni che giocano, segnano e si divertono. Un po' avulso, oggi, dalle manovre della squadra. E praticamente mai al tiro. (Dal 58' Barreto 5,5 - Entra quando i suoi stanno vincendo e non aiuta troppo nel difendere il fortino).

Quagliarella 8 - Sarebbe ingeneroso ridurre la bella Sampdoria di Giampaolo a uno one man show. Però gli somiglia tanto. Freddo dal dischetto, chirurgico sotto porta. Fa sembrare facili le cose difficili, fa prima 24 e poi 25 in questo campionato. 152 in assoluto in Serie A. Parlano i numeri.