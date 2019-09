Le pagelle della Samp - Depaoli in versione Cafu, Gabbiadini decide

© foto di www.imagephotoagency.it

Audero 6 - Un pomeriggio da spettatore, è attento nell'unica occasione in cui viene chiamato in causa, sbarrando la porta a Zaza.

Bereszynski 6 - Schierato nel trio difensivo, il difensore polacco gioca con grande determinazione e limita le giocate degli avversari.

Ferrari 6,5 -Fa buona guardia su Belotti. Nel primo tempo rischia di lasciare il campo per un fastidio muscolare, ma stringe i denti e resiste finché può. (Dal 69' Murillo 6 - Svetta su tutti i cross e aiuta la squadra a proteggere il prezioso vantaggio).

Colley 6,5 - Dopo le prime prestazioni non proprio incoraggianti, sembra in crescita e gioca con grande personalità.

Depaoli 7 - Il migliore in campo. Sfiora la rete in due circostanze, è decisivo in occasione della rete di Gabbiadini e domina sulla corsia destra.

Ekdal 6 - Muscoli e testa al servizio della squadra. Recupera tanti palloni, ci prova nella ripresa, trovando la risposta di Sirigu.

Vieira 6 - Ha la grande occasione per raddoppiare, ma non è sufficientemente freddo. Gioca un match di grande sostanza.

Murru 6 - Meno "attivo" rispetto a Depaoli, controlla bene De Silvestri e tiene bene la posizione.

Rigoni 5,5 - Forse l'unica nota storta in un pomeriggio positivo per la Samp. Per gran parte della partita sembra un pesce fuor d'acqua, anche se nel finale sfiora il raddoppio.

Gabbiadini 7 - Gioca per la squadra, mettendo pressione sui difensori avversari con grande generosità. Trova un gol importantissimo per il morale dei compagni e per sé stesso. (Dal 75' Linetty s.v.).

Quagliarella 6 - Non segna, ma è il punto di riferimento per la squadra. Lotta e combatte contro la difesa ospite, ha poche occasioni per colpire. (Dall'82' Caprari s.v.).