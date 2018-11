Le pagelle della Samp - Difesa horror, attacco non pervenuto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Audero 5,5 - Ha un minimo di colpa sul rigore - il fallo è suo - poi si vede i granata ovunque.

Bereszynski 5 - Buca il cross da cui arriva il 3-0, per il resto non è molto visibile.

Tonelli 4 - Si perde Belotti sul primo gol, viene saltato da praticamente tutti. Sul quarto gol lascia libero ancora una volta il bergamasco.

Andersen 5 - Non all'altezza delle ultime uscite.

Murru 4,5 - De Silvestri lo trita praticamente in ogni occasione. Sul rigore non riesce a difendere Audero.

Praet 6 - Uno dei pochi a salvarsi: guadagna un rigore per fallo di Baselli, probabilmente ce ne sarebbe un altro ancora su di lui.

Ekdal 5 - Perde il confronto con gli avversari granata.

Barreto sv - Si fa subito male, peraltro nell'occasione del gol dello 0-1. Dal 15' Linetty 5,5 - Prova a dare un po' di vivacità, ma non ci riesce.

Saponara 5 - In qualche occasione riesce a creare superiorità numerica, ma si accende a intermittenza (Dal 53' Defrel 5 - Si vede davvero molto poco).

Caprari 5 - Rischia di regalare un gol da cineteca con il destro, sullo 0-1. Poi nient'altro (Dal 79' Kownacki s.v.)

Quagliarella 5,5 - Sbaglia il rigore, ma poi è freddo a infilare Sirigu. Troppo poco per lui.