Le pagelle della Samp - Disastro difensivo, Quagliarella salva la faccia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 5,5 - Colpevole - in parte - solo sul terzo gol, per il resto non ha particolari responsabilità nella seconda batosta stagionale.

Bereszynski 5 - Tra i difensori è quello che convince di più, seppur lasci un buco enorme sulla corsia destra in occasione della rete che sblocca il match.

Murillo 4,5 - In costante affanno, sembra ancora lontano dalla condizione migliore. Si lascia saltare con troppa facilità.

Colley 4,5 - Troppo morbido in marcatura, si lascia sorprendere alle spalle da Berardi. Gli automatismi difensivi con Murillo non funzionano, Di Francesco dovrà lavorare parecchio.

Murru 4,5 - Chiude in ritardo in diagonale sui primi due gol di Berardi. Sbavature che costano care alla Sampdoria.

Vieira 4,5 - Un fallo di frustrazione piuttosto inutile, sul finire del primo tempo, gli costa il rosso. Sul 3-0 per gli avversari, era l'ultima cosa di cui i compagni di squadra avessero bisogno.

Ekdal 6 - Guadagna il rigore che permette a Quagliarella di accorciare le distanze e segnare il primo gol stagionale della Samp. Tra gli ultimi a mollare.

Jankto 5,5 - Prima mezzora molto buona, sempre nel vivo della manovra. Tra i migliori nonostante la disfatta generale, esce quando il punteggio è ormai irrecuperabile. (Dal 54' A. Ferrari 6 - Da solidità alla difesa, che rischia pochissimo dopo aver subito il quarto gol anche perché il Sassuolo attacca con meno veemenza).

Ramirez 5 - Incapace di accendere la luce nel momento più buio. Lui, come Quagliarella, dovrebbe essere il leader tecnico dei blucerchiati. (Dal 62' Caprari 6 - Si muove bene, prova a dare la scossa alla squadra. La sua assenza dal 1' ha sorpreso tutti).

Quagliarella 5,5 - L'inizio è promettente, prova a mettere pressione alla difesa di casa e a creare presupposti pericolosi. Poi la Samp si lascia travolgere, ma lui almeno riesce a sbloccarsi dal dischetto.

Leris 5,5 - Per mezzora si muove bene, giustificando la scelta di Di Francesco di schierarlo dal 1'. Crolla con tutta la squadra dopo il primo gol di Berardi. (Dal 46' Barreto 6 - Chiamato in causa nel momento più complicato, il centrocampista mette ordine dopo l'espulsione di Vieira).