Le pagelle della Samp - Il tridente dà spettacolo, la difesa giganteggia

FROSINONE-SAMPDORIA 0-5 (11' Quagliarella, 47' Caprari, 54' e 86' Defrel, 83' Kownacki)

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 6 - Una parata al 12'. Poi è spettatore inoperoso, rischiando soltanto sulla traversa colpita da Brighenti. Chiude facendo stretching.

Bereszynski 6 - Nel primo tempo soffre parecchio le discese di Molinaro. Nella ripresa meglio, ma i meriti sono della squadra.

Andersen 7 - Giganteggia sul nulla cosmico dell'attacco del Frosinone. A 22 anni, sembra già un veterano.

Colley 7 - Col ritorno di Tonelli ci sarà da sgomitare. Rifiuta l'etichetta di nuovo Koulibaly, ma ha tutto: fisico, velocità e un discreto piede.

Murru 6,5 - Meglio. E chissà che l'interessante terzino visto a Cagliari non possa infine sbocciare. Complice, stasera, uno Zampano meno ispirato del solito.

Linetty 6,5 - Fa il suo. Che nel caso specifico è saper fare un po' di tutto, e anche bene. Senza picchi, ma non serve.

Ekdal 7 - Cuce la manovra dei suoi, disfa quella avversaria. Non è proprio l'erede di Torreira, ma la Sampdoria potrebbe aver trovato il suo regista. (Dal 71' Ronaldo Vieira SV -).

Barreto 7,5 - Parte bene e cresce col passare dei minuti. Suo l'assist per il gol dello 0-1 di Quagliarella, suo il lancio da cui nasce la rete dello 0-5 di Defrel. Di fatto, apre e chiude la partita.

Caprari 7,5 - Esce per un problema fisico che lascia in appresione Giampaolo. Perché, più attaccante rispetto alla concorrenza, interpreta a modo suo il ruolo di trequartista: con classe, strappi e pericolosità. Il gol dello 0-2 è una perla. (Dal 59' Ramirez 6,5 - Un altro che deve tornare agli anni belli, e vi si avvicina. Entra con la partita già in ghiaccio ma offre spunti. Tra cui un assist, per la gioia di chi vi ha puntato al fantacalcio).

Defrel 8 - Vive un autentico magic moment, e da stasera è anche il nuovo capocannoniere del campionato. Segna il gol che di fatto chiude la contesa (0-3) e poi lo 0-5 che la chiude anche di diritto. È ufficiale: dopo l'annata complicata di Roma, è tornato.

Quagliarella 8 - 129 gol in A: stacca Rivera, raggiunge Bettega. Basterebbe fare questi nomi. Sblocca la partita con un gol facile, offre a Caprari una ciliegina per il 2-0 doriano. Esce dopo un'ora di gioco tra i meritati applausi del Benito Stirpe: mostro sacro. (Dal 65' Kownacki 6,5 - Entra quando i ritmi sono a livello passeggiata domenicale post-pranzo. Si procura e trasforma il rigore dello 0-4).