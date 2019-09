Le pagelle della Samp - Jankto si salva nel grigiume. Rigoni svagato

© foto di www.imagephotoagency.it

SAMPDORIA-INTER 1-3

Audero 6 - Non è colpevole sui due gol, un po' di più su quello annullato a Candreva, che gli passa in mezzo alle gambe. Il Var lo grazia. Per il resto mette i guantoni dove può, come su Lautaro nel secondo tempo. Viene ingannato dal tocco lungo di Gagliardini.

Bereszynski 5,5 - Viene preso in mezzo nel tourbillon, anche se dalla sua parte sfondano meno.

Colley 4,5 - Prova a metterci il fisico, il mestiere, l'intelligenza. Il problema è che gli avversari arrivano da ovunque. Poi fa una brutta figura con Lautaro Martinez, nella seconda frazione, che porta all'espulsione di Sanchez.

Chabot 5 - Lo scivolone di inizio primo tempo è la fotografia della sua gara. Meglio rivederlo con un'altra istantanea, nelle prossime settimane, anche se è bravo a non intervenire su Sanchez a inizio ripresa.

Depaoli 5,5 - Autore di un buon recupero su Lautaro Martinez, non riesce a sfruttare un'indecisione di Handanovic. Balla e viene sostituito (dal 57' Bonazzoli 5,5 - Il gol a metà settimana dovrebbe dargli carica, in un paio di circostanze riesce anche a giocarla in maniera qualitativa. La prende poco, però)

Ekdal 5,5 - A metà ci sono dei problemi, lui prova a fare meglio dei compagni, ma la trasmissione di palla è sempre difficoltosa (dal 69' Viera s.v.).

Linetty 5 - Naufraga in mezzo al campo nella prima frazione, senza mai riuscire a dare quel qualcosa in più (dal 75' Caprari s.v.).

Murru 5 - Dalle sue parti passano spesso. Poi, nella seconda frazione, si perde Gagliardini da dilettante, allargandosi senza motivo e lasciando il 3-1 sul tavolo.

Jankto 6,5 - Il migliore in campo per la Sampdoria, oltre al gol. Fa prendere un giallo a Skriniar, giocandolo per la seconda volta.

Quagliarella 5,5 - Quando i palloni stazionano vicino a lui c'è sempre da avere paura. Ha sulla testa, al novantesimo, la palla per la speranza, senza trovare la porta. Idem poco dopo, nel recupero, da due passi: poteva fare meglio.

Rigoni 5 - Fa ammonire subito Bastoni, ma dopo poco è il suo turno per un'entrata maldestra su Candreva. Ha lo stesso problema di un anno fa, sembra un po' svagato, Di Francesco si infuria.