Le pagelle della Samp - Murillo-Murru soffrono, Caprari freddo e ingenuo

© foto di www.imagephotoagency.it

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

(35' Caprari; 19' Dybala, 45' Cristiano Ronaldo)

Audero 5,5 - Non molto reattivo sul gol di Dybala, ma chi se lo aspettava? Può poco sul 2- di Ronaldo, dopo aver rischiato grosso proprio rinviando sul corpo del portoghese.

Murillo 5 - Quando Alex Sandro affonda sono dolori. Come tutta la Samp, prende coraggio nel secondo tempo. Non è, comunque, il suo ruolo.

Ferrari 6 - Qualche concessione, ma con quei tre lì davanti può anche capitare. Abbiamo visto di peggio.

Colley 6,5 - Di corsa e di lotta, tiene botta con un certo Cristiano Ronaldo, subito dolorante dopo un paio di interventi ruvidi ma regolari del 15 doriano. Mette diverse toppe, buona gara nel complesso.

Murru 5 - Pronti via, si guadagna un possibile rigore che Rocchi non vede. Non riusciamo a dargli colpe sul 2-1 di Ronaldo: è lui a difendere sul portoghese, ma marcare un'astronave che prende il volo non deve essere mica facile, per un umano. Però anche l'1-1 di Dybala era arrivato dalle sue partit. (76' Augello 6 - Entra nel momento migliore dei suoi. Non spinge molto, ma non soffre).

Depaoli 5,5 - Dieci tocchi in cinquanta minuti: la fotografia di una Sampdoria che ha fatto pochissimo in fase di possesso. Non aiuta più di tanto Murillo nelle discese di Alex Sandro. (Dal 51' Leris 5,5 - Ecco, nel buon secondo tempo della Samp lui un po' si perde. Meno apprensioni difensive, perché la Juve spinge meno. Ma non si nota più di tanto).

Thorsby 6,5 - Con Colley, il migliore dei suoi, anche nel difficile primo tempo. Qualche imprecisione nei passaggi, tanta corsa, alcuni buoni spunti.

Linetty 5 - Alcune scelte negli ultimi 20-30 metri lasciano a desiderare. Non una grandissima serata nel complesso.

Jankto 5,5 - Dalle sue parti meno apprensioni a livello difensivo. Non moltissimo a livello di pericolosità, però. (Dal 62' Gabbiadini 6 - Dà nuova verve all'attacco dei suoi. Non punge in proprio, ma almeno suona la sveglia).

Ramirez 6 - Malino nel primo tempo, quando si sposta da destra mette invece in grosse difficoltà la difesa avversaria.

Caprari 6 - Mezzo voto in meno per l'espulsione nel finale: Rocchi sarà stato pure fiscale, ma lui è ingenuo nel farsi innervosire da un marcatore ruvido come Demiral e la sua assenza peserà anche nella prossima partita. Bravo e freddo sul gol.