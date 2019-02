Le pagelle della Samp - Quagliarella c'è. Gabbiadini cambia il match

© foto di Insidefoto/Image Sport

Audero 6,5 - Buona prova del numero 1 bucerchiato che durante il riscaldamento aveva accusato un piccolo risentimento. Nel primo tempo si fa notare per un paio di uscite di spessore, una coi piedi e una col corpo, su Pavoletti. Nella ripresa non ha particolari problemi, si fa trovare pronto.

Sala 6,5 - Schierato al posto di Bereszynski, percorre la fascia destra senza sosta avanti e indietro. Bene anche in fase offensiva.

Andersen 6 - Partita di gestione, la sua. Ha spesso a che fare col giovane Doratiotto e la differenza di esperienza si vede. Bene in fase di impostazione.

Colley 6,5 - Ottima prova del centrale gambiano. Tiene bene la posizione, fa valere la fisicità e mette in mostra un paio di interventi difensivi di spessore.

Murru 6,5 - Come Sala, ottima prova in entrambe le fasi. Lo schieramento del Cagliari gli concede spazi e lui li sfrutta bene, arrivando spesso in zona cross. (Dall80esimo Bereszynski sv).

Jankto 5,5 - Nel primo tempo si vede pochissimo. Nella ripresa è più presente nel gioco offensivo della Samp e si fa vedere con continuità al cross, anche se spesso con poca precisione. Forse risente dei problemini fisici accusati in settimana.

Ekdal 6 - Prestazione solida dell'ex di turno. Si piazza davanti alla difesa e fa valere la fisicità. Ottimo assist non sfruttato da Jankto.

Praet 6 - Mette spesso qualità nelle giocate, anche se restano alcuni tratti di discontinuità nella sua prestazione. In generale comunque riesce sempre ad avere idee di gioco interessanti.

Saponara 6 - Inizia maluccio, rimanendo spesso fuori dal gioco. Cresce col passare dei minuti e regala due assist (uno per tempo) che Quagliarella e Defrel non sfruttano a dovere. (Dal52esimo Gabbiadini 6,5 - Entra e cambia la gara. Per movimento, per qualità nelle giocate e per aver conquistato il calcio di rigore che decide la gara).

Defrel 5 - Nel primo tempo tocca pochissimi palloni. Nella ripresa si fa vedere molto di più, ma quell'errore al 50esimo pesa come un macigno e segna in negativo la sua gara. (Dall'88esimo Vieira sv).

Quagliarella 6,5 - Ancora una vota decisivo il capitano blucerchiato. Gara piuttosto nervosa la sua, litiga con Cragno e si fa parare un tiro ravvicinato in maniera piuttosto clamorosa. Poi però segna con forza e freddezza il gol del definitivo 1-0.