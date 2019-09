Le pagelle della Samp - Quagliarella ci prova. Mediana inconsistente

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Napoli-Sampdoria 2-0

Audero 6 - Può poco o nulla sui gol subiti. Puntuale nelle uscite e nella ripresa, quando c'è da evitare il peggio.

Ferrari 5 - La sua deviazione sulla conclusione di Mertens è il sigillo sul terzo ko consecutivo della Samp in altrettante partite: sfortunato in una partita fino a quel momento non negativa.

Murillo 5.5 - Sul gol che sblocca la partita legge male il movimento di Mertens, che gli prende il tempo e batte Audero.

Regini 6.5 - Schierato a sorpresa da Di Francesco non sfigura, anche quando il Napoli alza il ritmo della sua manovra offensiva. Dal 66esimo Leris 5.5 - Entra per dare più peso al centrocampo, ma pochi secondi dopo Mertens trova il raddoppio e chiude definitivamente la partita.

Bereszynski 5.5 - Meglio in fase difensiva che in quella offensiva. Va in evidente difficoltà solo nel finale quando Ancelotti inserisce Insigne.

Linetty 6 - Rispetto ad Ekdal prova a muoversi maggiormente senza palla, ma i suoi inserimenti non risultano pericolosi.

Ekdal 5.5 - Senza infamia, senza lode. Amministrazione troppo ordinaria per creare grattacapi al Napoli.

Murru 6 - Come Bereszynski, viene schierato da quinto di centrocampo ma si occupa quasi esclusivamente nella fase difensiva. Con risultati a volte rivedibili.

Caprari 5.5 - Torna trequartista e si rende protagonista di qualche discreto (ma troppo discontinuo) spunto. Dal 69esimo Gabbiadini 6 - Entra quando il resto della squadra non ha più energie per provare a ribaltarla.

Quagliarella 6.5 - Passano gli anni, non cambia il suo senso del gol. Anche se questa volta non riesce a gelare il San Paolo. Trasforma stradine di montagna in autostrade e appena può - da qualsiasi posizione - tenta la conclusione. Mettendo sempre in difficoltà gli avversari.

Rigoni 5.5 - Schierato dal primo minuto alla sua prima assoluta con la casacca blucerchiata mostra un buon feeling con Quagliarella. Nel primo tempo gli ronza attorno con intelligenza e pericolosità, scompare nella ripresa. Mezzo voto in meno per il gol clamoroso divorato dopo 19 minuti. Dal 79esimo Depaoli s.v.