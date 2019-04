Le pagelle della Samp - Quagliarella-Defrel show. Difesa solida

© foto di www.imagephotoagency.it

Audero 6 - Non si lascia sorprendere nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa. Molto reattivo nelle uscite.

Sala 6,5 - Sta crescendo grazie al lavoro di Giampaolo. Altra bella prova per il terzino, soprattutto in fase di copertura. (Dall'83' Bereszynski s.v.).

Andersen 6,5 - Gli osservatori del Tottenham continuano a seguirlo con attenzione, insieme a quelli di altri club importante. Il centrale danese dà ancora una volta prova di grande affidabilità.

Colley 6,5 - Funziona l'intesa con Andersen. Dalle sue parti non si passa, sempre molto concentrato e attento.

Murru 6 - L'asse con Linetty è ormai consolidato e manda più volte in crisi la difesa avversaria. Annulla Pereira, non soffre mai in fase difensiva.

Praet 6,5 - Quando sale in cattedra, la Samp cambia passo. Sempre nel vivo della manovra, molto cercato dai compagni. Sfiora il gol, utile in fase di copertura.

Ekdal 6 - Si sistema davanti alla difesa e si limita a gestire il possesso, occupandosi prevalentemente degli inserimenti di Bessa.

Linetty 6 - Buon primo tempo per il centrocampista polacco, che lavora bene in coppia con Murru. Sostituito dopo il gol del raddoppio per non rischiare il secondo giallo. (Dal 58' Jankto 6 - Entra con buona voglia, segue alla lettera i consigli di Giampaolo).

Ramirez 6 - Un paio di belle giocate, sfiora la rete in un'occasione. Non è al meglio della condizione, ma è vivo e presente in quasi tutte le azioni offensive.

Defrel 7,5 - Paga la scelta di Giampaolo. Sblocca subito il derby, dopo 3', poi fa tanto movimento e aiuta in fase difensiva. Nella ripresa si procura il rigore e provoca l'espulsione di Biraschi. Decisivo. (Dal 71' Gabbiadini 6 - Non ha molte occasioni per colpire, rimedia un giallo evitabile, che lo costringerà a saltare il prossimo match).

Quagliarella 7,5 - Un assist e un gol, su calcio di rigore. Sempre protagonista assoluto, stavolta nella partita più sentita dai tifosi. Leader eterno, di nuovo capocannoniere solitario del campionato.